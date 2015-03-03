CHP'den Güney'e sürpriz ziyaret

ALANYA Belediye Meclisi’nin Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) mensubu üyeleri, bugünkü meclis toplantısının ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney'i makamında ziyaret etti. Aynı zamanda Alanya Muz Üreticileri Birliği’nde (MUZ-BİR) birlikte mesai yaptığı CHP’li Meclis Üyesi Mehmet Kural’ın başkanlığındaki CHP’lileri samimi bir şekilde karşılayıp ağırlayan Güney, bugüne dek Alanya'da yaptıkları ve yapacakları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Görüşmede Mehmet Kural’ın yanı sıra; Nefise Şenli Develioğlu, Gökhan Sipahioğlu, Mustafa Aras, Erkan Demirci ve Eray Erdem de hazır bulundu.