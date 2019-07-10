CHP’den Antalya BŞB Meclisi’ne teşekkür: 'DEMAŞ kültürel alan olacak'
Alanya’nın kalbinde yer alan DEMAŞ’ın sosyal, kültürel ve sportif bir alan olarak değerlendirileceğini söyleyen Karadağ, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi üyelerine teşekkür etti
CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) İlçe Başkanı Coşkun Karadağ, FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’da giriştiği hain darbe girişimini kınadı. CHP olarak her zaman ve her türlü sivil veya askeri darbeye karşı olduklarını söyleyen Karadağ, “Bu zamana kadar ülkemizde birçok askeri darbe yapılmıştır. Bu askeri darbelerde her zaman devrimci, ilerici, çağdaş, demokrat ve Atatürkçü kişiler en çok zararı görmüştür. Daha da önemlisi, halkımız ve ülkemiz zarar görmüştür. Dolayısıyla biz her türlü, hem sivil hem de askeri darbelere karşıyız. FETÖ darbe girişiminde 250 vatandaşımız hayatını yok yere yitirmiştir. Başta hayatını yitiren vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Ama ne yazıktır ki bu FETÖ darbe girişiminde işin siyasi ayağı henüz çözülmemiştir. Yeri geldiği zaman da bu FETÖ darbesi kullanılarak birçok kişi farklı konularda mağdur edilmekte ve aynı zamanda bu işin siyasi ayağı hala siyasette at koşturmaktadır. Bu ikili bir durumdur ve bu tehlike ülkemizde halen devam etmektedir. FETÖ darbe girişiminde bulunanları kınıyoruz ve hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet diliyoruz” dedi.Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2019, 18:34
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