CHP’den Antalya BŞB Meclisi’ne teşekkür: 'DEMAŞ kültürel alan olacak'

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) İlçe Başkanı Coşkun Karadağ, FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’da giriştiği hain darbe girişimini kınadı. CHP olarak her zaman ve her türlü sivil veya askeri darbeye karşı olduklarını söyleyen Karadağ, “Bu zamana kadar ülkemizde birçok askeri darbe yapılmıştır. Bu askeri darbelerde her zaman devrimci, ilerici, çağdaş, demokrat ve Atatürkçü kişiler en çok zararı görmüştür. Daha da önemlisi, halkımız ve ülkemiz zarar görmüştür. Dolayısıyla biz her türlü, hem sivil hem de askeri darbelere karşıyız. FETÖ darbe girişiminde 250 vatandaşımız hayatını yok yere yitirmiştir. Başta hayatını yitiren vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Ama ne yazıktır ki bu FETÖ darbe girişiminde işin siyasi ayağı henüz çözülmemiştir. Yeri geldiği zaman da bu FETÖ darbesi kullanılarak birçok kişi farklı konularda mağdur edilmekte ve aynı zamanda bu işin siyasi ayağı hala siyasette at koşturmaktadır. Bu ikili bir durumdur ve bu tehlike ülkemizde halen devam etmektedir. FETÖ darbe girişiminde bulunanları kınıyoruz ve hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet diliyoruz” dedi.

‘DEMAŞ KONUSUNDA BEKLENEN ADIM ATILDI’

CHP olarak Alanya Belediyesi’ne ve Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne DEMAŞ’la ilgili itirazda bulunduklarını anımsatan Coşkun Karadağ, “DEMAŞ arazisinin sosyal ve kültürel bir sportif eğlence alanı olması gerekirken, ticaret ve turizm alanına döndürme durumu vardı. Parti olarak her iki belediyemize de müracaatla eski tanımında kalmasını, sosyal, kültürel ve sportif bir alan olarak kalmasını istedik. Büyükşehir Belediyesi’nin meclis toplantısında İyi Parti ve CHP’li meclis üyelerinin oyu ile DEMAŞ’ın sosyal, kültürel ve sportif bir alan olarak değerlendirilmesi kararı alındı ve Alanya Belediyesi’ne geri gönderildi. Bu konuda Alanya’nın haklarını gözeten tüm meclis üyelerine teşekkür ediyorum. Önümüzdeki günlerde bu konu Alanya Belediyesi Meclisi’nde görüşülecek ve bir karara bağlanacak. Umudumuz, Büyükşehir’in almış olduğu karar doğrultusunda bir kararın çıkmasıdır. Alanya Belediyesi’ndeki meclis üyesi arkadaşlarımız bu konuda da üzerlerine düşeni yapacaklardır” diye konuştu.