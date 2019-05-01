CHP’den Alanyalı devrim şehidine ziyaret

Haber: Alper KUTAY

CHP İlçe Başkanı Coşkun Karadağ’ın ve ekibinin tam kadro katıldığı ziyaret hakkında konuşan CHP Basın Sözcüsü Can Baysal, “1 Mayıs 1977 yılında Taksim’den kötü bir haber duyuldu. 50 yıl sonra yüz binlerce kişinin katılımı işçi ve dayanışma sınıfının büyük kitlesel oluşumuyla 1 Mayıs kutlaması yapılacaktı! Kutlamaya yapılmaya gidilmişti ama katliam yapıldı. Maalesef 34 genç vatandaşımızı kaybettik, kaybedilenler arasında Alanya’dan Niyazi Darı’nın da ismi geçiyordu. Her sene 1 Mayıs’ta olduğu gibi, bu sene de Niyazi Darı’nın kabrini ziyaret ettik” dedi.