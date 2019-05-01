CHP’den Alanyalı devrim şehidine ziyaret

CHP İlçe Teşkilatı bugün alanlardaydı. 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle düzenlenen organizasyona İlçe Başkanı Coşkun Karadağ ile birlikte katılan CHP yönetimi, Kuyulaönü Cami önünden başlayan korteje katılarak İskele Şelale Meydanı’na kadar yürüdü. CHP heyeti daha sonra 1977 yılının 1 Mayıs İşçi Bayramı’nda Taksim Meydanı’nda şehit olan Alanyalı Niyazi Darı’nın mezarını ziyaret etti

CHP’den Alanyalı devrim şehidine ziyaret
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Haber: Alper KUTAY

CHP İlçe Başkanı Coşkun Karadağ’ın ve ekibinin tam kadro katıldığı ziyaret hakkında konuşan CHP Basın Sözcüsü Can Baysal, “1 Mayıs 1977 yılında Taksim’den kötü bir haber duyuldu. 50 yıl sonra yüz binlerce kişinin katılımı işçi ve dayanışma sınıfının büyük kitlesel oluşumuyla 1 Mayıs kutlaması yapılacaktı! Kutlamaya yapılmaya gidilmişti ama katliam yapıldı. Maalesef 34 genç vatandaşımızı kaybettik, kaybedilenler arasında Alanya’dan Niyazi Darı’nın da ismi geçiyordu. Her sene 1 Mayıs’ta olduğu gibi, bu sene de Niyazi Darı’nın kabrini ziyaret ettik” dedi.

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