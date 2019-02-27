CHP’den Abdullah Sönmez’e tam destek

TOPLANTIYA Can Baysal, Mehmet Can Karagöz, Halime Dim Ceylan, Gökhan Sipahioğlu, Mehmet Kural, Ali Hancı, Mustafa Kaptanoğlu, Hüseyin Kaya, Eray Erdem, İrfan Akgün, Mustafa Aras, Mustafa Eroğlu, Serdar Köseoğlu ve Belediye Meclis Üyesi Erkan Demirci katıldı. Karadağ, "Abdullah Sönmez’in seçimi kazanması için ayak tabanlarımız patlayıncaya dek 31 Mart gününe kadar sahada olacağız" dedi.

‘FİKİR AYRILIĞIMIZ OLMAYACAK’

Millet İttifakı’nın diğer kanadı olan İyi Parti ile seçim ofislerinin nerede açılacağı, seçim çalışmalarının nasıl olacağı gibi konularda fikir birliğine vardıklarını söyleyen Coşkun Karadağ, “Amacımız tam manasıyla sahaya inmek. Takım arkadaşlarımızı da heyecanlı gördük. Ayaklarımızın altı patlayana kadar sahada olacağız. Kısa dönem içerisinde organizasyonu sağlayıp çalışmalarımıza hız vereceğiz. Görev dağılımlarında ufak tefek değişiklikler olabilir. Görev dağılımı yapıldığı zaman bazı arkadaşlarımız yoktu ve olmayan arkadaşların fikirlerini alamamıştık. Herhangi bir problem yok” dedi.

‘ZORUNLU İSTİFALAR YAŞANMIŞTI’

Karadağ, parti içi tüzük gereği seçime 60 gün kala oluşturulan yeni yönetim kurulu listesinin genel merkez onayı ile göreve başlaması zorunluluğu ve bu zorunluluğa binaen genel merkezden henüz resmi bir onay yazısının gelmemiş olduğu iddialarını da yanıtladı. Karadağ, “Meclis üyesi adayı olmak için Mustafa Aras, Ali Hancı ve Gökhan Sipahioğlu prosedür gereği CHP üyeliğinden istifa etmişlerdi. İstifa eden arkadaşlar İyi Parti'ye üye olacaklardı ve İyi Parti listesinden meclis üyesi adayı olacaklardı. Yeniden CHP’ye üye olabilmeleri için kayıt olmaları gerekiyor. Bu süreç biraz uzadı ama hiçbir problem yok. CHP Genel Merkezi’nden çalışmalarımıza olduğu gibi devam edebileceğimiz söylendi. Ayrıca Antalya İl Başkanlığı bizim yönetim kurulu listemizi onayladı” dedi.