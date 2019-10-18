CHP’den ABD ile yapılan anlaşmaya ilk tepki

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Ünal Çeviköz, yaptığı açıklamada, ABD ile mutabakat sonrasında ortaya çıkan durumun Türkiye için olumlu değerlendirilebileceğini söylerken, 120 saatlik zaman dilimindeki uygulamaları yakından takip etmek gerektiğini ve neler olacağını iyi görmek gerektiğini ifade etti.Çeviköz ayrıca, ABD ile varılan mutabakatın iki ülke tarafından da farklı lanse edildiğini söyledi. Pence'in yaptığı basın açıklamasında 'ateşkes' vurgusu ortaya çıkarken, Çavuşoğlu'nun açıklamasında 'Bu operasyonun durması anlamına gelmiyor. Yalnızca 5 günlük ara' vurgusu öne çıkıyordu" diyen Çeviköz iki ülke tanımı arasındaki farkın altını çizdi.

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ABD Başkanı Donald Trump'ın Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği mektup için de yorum yapan Çeviköz, "Mektubun sözlük değerini kaybetmemesi adına ona mektup demiyorum. O bir kağıt parçası. Ve Türkiye, bugünkü toplantı sonrasında Pence'e o kağıt parçasını verip Trump'a geri göndermesi gerekiyordu. 'Cevap operasyonla verildi' demeyi ikna edici bulmuyorum" dedi.