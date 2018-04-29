CHP'den 15 vekil için açıklama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Marmaris'teki "Anadolu Medyası Buluşuyor" etkinliğinde yaptığı konuşmada, 40'tan fazla ilden yaklaşık 400 gazeteciyle bir araya gelmesinin kendisi için çok değerli olduğunu belirtti. Hayatı boyunca kendisiyle ilgili lehte veya aleyhte yorum yapan hiçbir gazeteciyi suçlamadığına dikkati çeken Kılıçdaroğlu, “Gazetecinin varlık nedeni halk adına gücü denetlemektir. Gazeteci, halk adına sorgulama yapar" ifadesini kullandı.
Medyanın halk adına gücü denetleyeceğini, belirten Kılıçdaroğlu, "Bir hata varsa medya hatayı toplumun önüne koyar. Kurallara aykırı, doğaya aykırı bir şey olursa bu bir haberdir." dedi. Kılıçdaroğlu, Türkiye’de medyanın önemli bir güç olduğunu ve bunu her platformda dile getirdiğine anlattı.
İYİ PARTİ'YE GİDEN VEKİLLER GERİ DÖNECEK
CHPGenel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti'ye geçen 15 vekille ilgili sorulara "Bu arkadaşlarımız gittiler, görevlerini yapacaklar ve belirli bir süre sonra geri dönecekler. Bizim listelerimizde şu veya bu şekilde yer almak isterlerse yer alabilecekler" dedi.
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