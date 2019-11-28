banner452

banner449

banner552

banner481

banner472

CHP’deki kumpas tartışmasına Baykal cephesi ne diyor?

Baykal döneminin CHP Genel Sekreter Yardımcısı Sevigen, “Külliye’ye giden CHP’li” olayının Genel Başkan’dan habersiz olamayacağını söyledi.

POLİTİKA 28.11.2019, 12:44
CHP’deki kumpas tartışmasına Baykal cephesi ne diyor?
banner404

CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal döneminin Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Sevigen, “Külliye’ye giden CHP’li” tartışmalarını Hükümete yakın Akşam gazetesinden Ercan Öztürk’e değerlendirdi.Sevigen, “Kumpas demiyorum. Bu organize CHP içinde yapıldıysa bundan kesinlikle Kemal Bey’in haberi vardır” dedi.

TAYYİP BEY BUNU YAPMAZ

Sevigen şöyle konuştu: “Tayyip Bey’i iyi tanırım. Karşılıklı siyaset yaptık. Beştepe’ye gelecek bir CHP’liye “Git CHP’nin başına geç ben seni destekleyeceğim” diyecek bir insan değil. Çok zeki bir insan. Biliyor ki kendisinin destek verdiği adaya kurultaydan bir tane bile oy çıkmaz.” 

“Ayrıca siyaset yapan herkes Cumhurbaşkanı’yla her yerde görüşebilir. Düğün, cenaze, resepsiyon... Bunun için gizli bir görüşmeye gerek yok.”

KILIÇDAROĞLU FIRSAT GÖRDÜ

“Genel Başkan bu işlere karışmayacaktı. İki gün bekleyecekti. Kimin ismi geçiyorsa çağırıp karşısına oturtup iddiaları soracaktı. Bu olayı bir fırsat olarak gördüler. Oraya giden biri kurultayda aday olabilir mi? O damga hep üzerinde kalır.”

“Bu olay kimseye yaramadı. Partiyi küçük duruma düşürdü. Partiyi tartışılır duruma düşürdü. Amaç Muharrem’i yemekse böyle yenilmez. Kimse Beştepe’ye gitmediğine göre bunu kim yaptı. Kemal Bey’in etrafındakiler mi yaptı? Muharrem İnce üçlü çetelerden bahsetti. Bu kişiler çıkınca beli olacak.”

GENEL BAŞKAN’IN HABERİ OLUR

“Yıllarca genel başkanlarla çalıştım. Onların haberi olmadan kimse adım atamaz. Bu organize işler CHP içerisindeyse bunu muhakkak Genel Başkan’a söylemişlerdir. Ben kumpas var veya kumpasın içerisinde Genel Başkan da var demiyorum. Ama yapılmış bir hareket varsa o Genel Başkan’dan habersiz yapılmaz. Çünkü yarın cevabını o verecek.”

KEFERE’ DİYEN PARTİDE!

“Partinin özünden gelen herkes dışarıda. Kemal Bey bunların hiçbiriyle görüşmüyor. Kendi evlatlarını ye ye ne olacak böyle? Eski bakanları, milletvekilleri, belediye başkanlarını adamdan saymıyoruz. Ama Atatürk’e kefere diyen adam partide, Wikileaks belgelerini Amerika’ya sızdıran partide ama gerçek partililerin hiçbiri partide yok.

BAYKAL’CILAR AYAĞA KALKMALI

“Deniz Baykal’la siyaset yapan herkese sesleniyorum; partinin gerçek evlatları, ayağa kalkın partinize sahip çıkın. CHP ortada kaldı. Kimin eli kimin cebinde belli değil. İzmir’de 30 sene il başkanlığı yapmış Kemal Karataş’ı kapı dışarı ettiler. Çocukluktan partiye katılmış, partinin bütün görevlerinde bulunmuş, cumhurbaşkanı adayı olmuş birine ‘Namertsin’ denir mi? Şimdi Muharrem’i ediyorlar. Evlatlarını ye ye ne olacak? Artık patlama noktasına geldik.”

SHP’NİN ÇÖKÜŞ DÖNEMİ GİBİ

“SHP’nin bütün belediyeleri aldığı bir dönem vardı. Şimdi durumumuzu o döneme benzetiyorum. Çünkü bütün belediyeleri aldığımızda çöküş başlamıştı. Umut ediyorum ki İstanbul’u, Ankara’yı, Adana’yı alan arkadaşlar başarılı olurlar. Bizi yükseltirler. Tarih de tekerrür etmez. Korkuyorum.”

#baykal #CHP #kumpas #Baykal cephesi #CHP Genel Sekreter Yardımcısı #Mehmet Sevigen
Yorumlar (0)
19°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Alanya'da CHP İlçe Başkanlığı seçiminde kazanan kim olur?
Alanya'da CHP İlçe Başkanlığı seçiminde kazanan kim olur?
banner384
Namaz Vakti 28 Kasım 2019
İmsak 06:18
Güneş 07:42
Öğle 12:50
İkindi 15:27
Akşam 17:49
Yatsı 19:08
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 12 24
2. Trabzonspor 12 22
3. Başakşehir 12 22
4. Fenerbahçe 12 21
5. Beşiktaş 12 21
6. Malatyaspor 12 19
7. Alanyaspor 12 19
8. Galatasaray 12 19
9. Göztepe 12 16
10. Gaziantep FK 12 16
11. Denizlispor 12 14
12. Çaykur Rizespor 12 14
13. Gençlerbirliği 12 13
14. Konyaspor 12 13
15. Kasımpaşa 12 12
16. Antalyaspor 12 12
17. Ankaragücü 12 9
18. Kayserispor 12 7
Takımlar O P
1. Hatayspor 12 24
2. Ümraniye 12 21
3. Akhisar Bld.Spor 12 21
4. Erzurum BB 12 21
5. Bursaspor 12 20
6. Menemen Belediyespor 12 20
7. Fatih Karagümrük 12 19
8. Balıkesirspor 12 18
9. Keçiörengücü 12 18
10. Adana Demirspor 12 15
11. Altay 12 15
12. Giresunspor 12 13
13. İstanbulspor 12 12
14. Boluspor 12 10
15. Osmanlıspor 12 10
16. Altınordu 12 10
17. Adanaspor 12 9
18. Eskişehirspor 12 1
Takımlar O P
1. Liverpool 13 37
2. Leicester City 13 29
3. Man City 13 28
4. Chelsea 13 26
5. Wolverhampton 13 19
6. Sheffield United 13 18
7. Burnley 13 18
8. Arsenal 13 18
9. M. United 13 17
10. Tottenham 13 17
11. Bournemouth 13 16
12. Brighton 13 15
13. Crystal Palace 13 15
14. Newcastle 13 15
15. Aston Villa 13 14
16. Everton 13 14
17. West Ham 13 13
18. Norwich City 13 10
19. Southampton 13 9
20. Watford 13 8
Takımlar O P
1. Barcelona 13 28
2. Real Madrid 13 28
3. Sevilla 14 27
4. Atletico Madrid 14 25
5. Athletic Bilbao 14 23
6. Real Sociedad 14 23
7. Getafe 14 21
8. Granada 14 21
9. Levante 14 20
10. Valencia 14 20
11. Osasuna 14 19
12. Villarreal 14 18
13. Deportivo Alaves 14 18
14. Real Valladolid 14 17
15. Real Betis 14 16
16. Eibar 14 15
17. Mallorca 14 14
18. Celta de Vigo 14 12
19. Espanyol 14 9
20. Leganés 14 6
banner440
banner545