CHP’de kurultay tartışmaları: 'Vaktinde yapılacak'

HÜRRİYET'ten Rifat Başaran'ın haberine göre CHP’de normal koşullarda Ocak-Şubat 2020’de toplanması beklenen olağan kurultay için halen bir karar alınmazken, son MYK toplantısında konunun tartışıldığı öğrenildi.

Yerel seçimler nedeniyle geciken kurultay sürecinin ne zaman başlayacağı merak edilirken, Kılıçdaroğlu’nun kurmaylarından “Kurultayı erteleyelim” taleplerinin de geldiği belirtildi. Edinilen bilgiye göre bazı MYK üyeleri, erteleme talep ederek, gerekçe olarak da olası erken seçimi öne sürdü.

KILIÇDAROĞLU’NDAN KURULTAY YANITI

Ancak Kılıçdaroğlu’nun bu görüşlere mesafeli yaklaştığı öğrenildi. Kılıçdaroğlu’nun erteleme talepleri karşısında kurultayın vaktinde yapılacağını söyleyerek tartışmayı noktaladığı ifade edildi. 2020 Ocak veya Şubat ayında yapılması beklenen kurultayda genel başkan ve Parti Meclisi (PM) üyeleri seçiminin yanı sıra parti programının da revize edilebileceği konuşuluyor. Kurultay öncesi ilçe ve il kongrelerinin yapılması için önümüzdeki haftalarda karar alınabileceği konuşuluyor.