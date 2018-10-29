CHP’de gözler ittifak senaryosuna çevrildi

İKİ hafta önce Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin’in aday olacağı iddiasıyla çalkalanan CHP’de sular, Şahin’in aday olmayacağını açıklamasıyla duruldu ancak gözler bu kez hangi ismin aday olacağına çevrildi. ALTSO Konferans Salonu’nda iki hafta önce yapılan Danışma Meclisi’nde üyelerin önüne sandık koyan CHP İlçe Başkanı Sefa Çorbacı, sandıktan eşit oyla Şengül Yeşildal ile Ali Takavüt isimlerinin çıktığını açıklamıştı.

İTTİFAKI MI BEKLİYORLAR?

Mehmet Şahin’in CHP’den aday olmayacağını açıklamasının ardından ibrenin Mahmutlar’ın tanınmış isimlerinden Avukat Murat Can’a çevrildiği iddia ediliyor. Bir dönem Mahmutlar Belediye Başkanvekili de olan Can, parti tabanının yanı sıra Alanya kamuoyunun da tanıdığı ve benimsediği bir isim olarak biliniyor. Öte yandan CHP İlçe Başkanı Sefa Çorbacı’nın, Antalya genelinde İyi Parti ile CHP’nin ittifak yapma olasılığına karşı adayını son güne dek açıklamayacağı, İyi Parti ile CHP’nin ittifak için el sıkışması halinde ise Alanya’dan aday göstermeyip İyi Parti’nin Alanya adayına destek vereceği ifade ediliyor.