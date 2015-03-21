CHP'de gizli buluşma

ALANYA’DAKİ CHP üyeleri, Hancı Pastanesi’nde gerçekleşen açık büfe kahvaltıda Dr. Sevindik Gizli’nin neden siyasete girdiği, mevcut durumu nasıl gördüğü ve milletvekili seçilmesi halinde ne yapmayı, nasıl bir vekil olmayı düşündüğü konusunda bilgi sahibi oldu. CHP'nin salon siyasetinden kurtulup aktif siyasete geçmesi gerektiğini savunan ve önümüzdeki genel seçimlerin bir "yönetim şeklini tercih seçimi" olduğunu kaydeden Gizli, “Bizim ülkemize uymayacak bir başkanlık sistemi mi istiyoruz, parlamenter sisteme devam edilmesini mi istiyoruz, derdimiz bu. Üyelerimiz beni o listeye layık görmezse, bir partili olarak partimin iktidar olması için canla başla çalışmaya devam edeceğim” diye konuştu. Gizli, ayrıca CHP'ye 1970 ruhunun geri kazandırılması gerektiğini ifade etti. Toplantıya, CHP’nin Alanya’daki önemli simalarından Ali Tekavüt, Mustafa Yılmaz, Muhammed Akın, Murat Çomak, Bülent Kandemir, Hasan Akın ve Ayhan Gedikoğlu gibi isimler de katıldı.