CHP’de geri sayım sürüyor

CHP Alanya İlçe Teşkilatı açıklanan takvime göre 29 Aralık’ta kongreye gidiyor. Şu ana dek Coşkun Karadağ, Ömer Zavlak ve Sefa Çorbacı başkan adaylıklarını ilan ederken, kongreye dek yeni bir adayın daha çıkabileceği, Gençlik Hareketi denilen 30 kişilik bir grubun da genç bir adayı sahaya sürebileceği ileri sürülüyor. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya İl Başkanlığı ilçelerde yapılacak kongre tarihlerini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre Kaş 15 Aralık, Gazipaşa 16 Aralık, Korkuteli ve Elmalı 18 Aralık, Aksu 20 Aralık, Kepez ve Muratpaşa 21 Aralık, Döşemealtı ve Konyaaltı 22 Aralık, Manavgat 28 Aralık, Alanya 29 Aralık, Demre 3 Ocak, Finike ve Kumluca 4 Ocak, Kemer 5 Ocak, Gündoğmuş ve İbradı 10 Ocak, Akseki 11 Ocak ve Serik 12 Ocak’ta kongreye gidecek. Öte yandan başkan adayları Coşkun Karadağ, Sefa Çorbacı ve Ömer Zavlak’ın sessiz sedasız delege ziyaretlerine devam ettikleri, merkezin yanı sıra doğu ve batı ile kırsal mahallelerdeki delegelerden destek istedikleri öğrenildi.

