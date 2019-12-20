CHP’de geri sayım başladı

CHP’nin 37. Olağan Genel Kurulu çerçevesinde Antalya İl Başkanlığı tarafından açıklanan takvime göre CHP İlçe Başkanlığı Olağan Kongresi 29 Aralık Pazar günü saat 10.00'da Alanya Kültür Merkezi A Salon'da gerçekleşecek. Genel kurula tüm delegeleri ve partilileri beklediklerini söyleyen Karadağ, “Demokrasinin gereği olan seçimlerimizi sorunsuz bir şekilde yerine getireceğiz. Tüm aday arkadaşlarımıza başarılar dilerim, kongremiz partimize hayırlı olsun” dedi. Şu ana dek Coşkun Karadağ, Ömer Zavlak ve Sefa Çorbacı başkan adaylıklarını ilan ederken, kongreye dek yeni bir adayın daha çıkabileceği, Gençlik Hareketi denilen 30 kişilik bir grubun da genç bir adayı sahaya sürebileceği ileri sürülüyor. Başkan adayları Coşkun Karadağ, Sefa Çorbacı ve Ömer Zavlak’ın sessiz sedasız delege ziyaretlerine devam ettikleri, merkezin yanı sıra doğu ve batı ile kırsal mahallelerdeki delegelerden destek istedikleri öğrenildi.