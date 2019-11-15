‘CHP’de esen barış rüzgarı yayılmalı’

GENEL kurulda oy kullanacak delegelerin seçimleri için de partililer sandık başına gidiyor. Dün Saray, Kadıpaşa ve Dinek olmak üzere üç mahallenin daha delege seçimleri ilçe teşkilatında gerçekleşti. Başkan adayları Coşkun Karadağ, Ömer Zavlak ve Sefa Çorbacı da üyeleri yakın markaj altına aldı. Demokrasi şölenine CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul da katılım sağladı. Kumbul, barış ortamında geçen delege seçimlerine dikkat çekti ve ülke geneline sirayet etmesi dileğinde bulundu. Kumbul, “Her yerde adaylarımız yan yana, hep beraber, demokratik bir şekilde yarışıyor. Parti içi demokrasi var. Aslında bu tüm ülkeye yayılmalı ama pek çok partide bunu göremiyoruz. Genelde delegeler masa başında belirleniyor ama CHP’de üyeler bu işi başarıyor” dedi.

DELEGE SEÇİMLERİ DEVAM EDECEK

Yakında ilçe kongrelerini yapacaklarını belirten Kumbul, “Bütün aday arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Başarılı bir yerel seçim geçirdik, başarılı genel seçim geçirdik, CHP artık iktidara yürüyor” diye konuştu. CHP’de delege seçimleri hafta başında devam edecek. Oba, Cikcilli, Çıplaklı ve Tosmur Mahallesi’nde 18 Kasım Pazartesi, Sugözü, Küçükhasbahçe, Büyükhasbahçe, Bektaş, Tepe, Tophane, Hisariçi ve Yasırali Mahallesi’nde ise 20 Kasım Çarşamba günü sandık kurulacak. Konaklı, Payallar, Türkler, Avsallar, İncekum ve Okurcalar Mahallesi’nde 22 Kasım Cuma, Kestel, Demirtaş, Kargıcak ve Mahmutlar’da ise seçimler 23 Kasım Cumartesi günü yapılacak. Alanya’daki diğer kırsal mahallelerde ise delegeler CHP Alanya İlçe Teşkilatı'nda kurulacak sandıklarla 25 Kasım Pazartesi günü belirlenecek. Seçimlerde çoğunluk sağlanamazsa bir sonraki gün aynı saatte seçim yeniden yapılacak.

