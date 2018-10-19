CHP’de başvuru için son gün

ALANYA'DA Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin, Şengül Yeşildal, Ali Takavüt, Gökhan Sipahioğlu ve Murat Can’ın da eğer planlarında adaylık varsa aday adaylığı için bugün başvurmaları gerekiyor. Alanya medyasının amiral gemisi Yeni Alanya’nın, bölgenin en çok tıklanan internet haber sitesi yenialanya.com’da Çarşamba günü başlayan “CHP’nin Alanya Belediye Başkan Adayı Kim Olmalı?” başlıklı ankete ilk günden yoğun ilgi gösterildi. Mehmet Şahin’in yüzde 50 oy aldığı ankette Şengül Yeşildal’a yüzde 13, Murat Can’a yüzde 13, Gökhan Sipahioğlu’na yüzde 17, Ali Takavüt’e ise yüzde 7 oranında oy çıktı.