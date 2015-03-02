"CHP ve MHP’den de oy alacağım"

Alper KUTAY ADALET ve Kalkınma Partisi’nden (AKP) milletvekili adayı olmak için Antalya bölgesinden başvuru yapan 116 aday adayı arasından ezber bozan bir isim ortaya çıktı. Dünyada 600 nükleer hukukçusundan birisi olan Abide Gülel’in başvuru formu adeta göz kamaştırıyor. “Projeci Aday Adayı” olarak öne çıkan Gülel'in halihazırda başta Alanya ve İstanbul olmak üzere bir çok bölgeye 100 milyon Euro'luk yatırım, Alanya'da ise turizm ve inşaat üzerine yatırımlar yaptığı ortaya çıktı. ‘CV'Sİ SAYMAKLA BİTMİYOR’ 1985 Korkuteli doğumlu olan ve başvuru formundaki CV'si saymakla bitmeyen Gülel'in referansına Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu yazdığı belirtildi. Malta ve İngiltere'de İngilizce eğitimini tamamladıktan sonra Türkiye'de Hukuk Fakültesi'ni ve İskoçya’da Enerji Hukuku Yüksek Lisansı’nı tamamlayan Gülel, avukatlık mesleğine yabancı yatırım danışmanı ve nükleer hukuk uzmanı olarak İstanbul, Antalya ve Abu Dabi ofislerinde devam ediyor. NÜKLEER HUKUK UZMANI Aynı zamanda Nükleer Hukuk Uzmanı da olan Gülel, dünyada 600 avukatın yer aldığı Brüksel'de kurulu Nükleer Hukukçular Birliği'nin 2009 yılından beri üyesi ve aynı zamanda Nükleer Hukukçular Birliği Türkiye Derneği Başkanı. Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Yardımcısı ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim’i ziyaret edip çalışmaları hakkında bilgi veren Gülel, Uluslararası Otomobil Federasyonu'ndan lisanslı yardımcı pilot olup, Finlandiya uyruklu Avrupa şampiyonu pilotun Dünya Ralli Şampiyonası'nda çeşitli ülkelerde co-pilotluğunu da yapıyor.

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