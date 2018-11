'CHP ve İYİ Parti arasında tabanda ittifak kesin'

Ceren ŞAHİN

MART 2019’'da gerçekleştirilecek yerel seçimler için geri sayım başladı. Alanya’da siyasi partilerin aday belirleme çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Dengelerin nasıl kurulacağına ilişkin siyasi kulislerde tüm ihtimaller üzerine detaylı tartışmalar yapılırken Alanya’da seçimin kaderini İyi Parti ve CHP arasında kurulması muhtemel ittifak mı belirleyecek? Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinde bu ihtimale ilişkin yaptığı değerlendirmede "CHP ile İyi Parti işbirliği bir seçim ittifakına dönüşürse Alanya’da da bilinen tüm siyasi hesaplar değişir. Yerel seçimin sonucuna direkt etki eder" ifadelerini kullandı.

‘SEÇİMİN KADERİ DEĞİŞİR’

CHP Alanya İlçe Başkanı Sefa Çorbacı “Cumhuriyet Halk Partisi 140 il, ilçe ve beldede adaylarını açıkladı. Lakin Alanya’da henüz bir aday açıklamamız yok. Zira Alanya yerelinde yapacağımız olası bir ittifak durumu söz konusu. Henüz kararı verilmiş değil. Yerelde ittifak olup olmayacağına dair herhangi bir açıklama yapmamız da şu an mümkün değil. Zira buna her iki partinin de genel merkezi karar verecek. Önceki gün Sayın Akşener ve Sayın Kılıçdaroğlu akşam saat 20.30’da bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin satır başları henüz basına deklare edilmedi. Lakin almış olduğumuz duyumlar görüşmenin olumlu geçtiği yönünde. İyi Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin Alanya’da yapacağı olası bir ittifak ise gerçek anlamda seçimin kaderini değiştirecektir. Yerelde ittifak direkt seçimin favorisi olur ve seçimlerde herhangi bir rakibi olmaz. Alanya’da 205 bin seçmen var ve biz her seçmenin oyuna talibiz. CHP olarak ayrım gözetmiyoruz. Zira biz halkın partisiyiz” ifadelerini kullandı. İttifak olmaması durumunda da iddialı olduklarını ifade eden Çorbacı “İyi Parti ile ittifak yapılması halinde zaten rakibimizin olmayacağını belirttim. İttifak olmazsa da CHP, dört parti arasından sıyrılarak Alanya Belediyesi’ni alacaktır. Ak Parti, MHP ve İyi Parti olmak üzere üç sağ tandanslı parti arasında oylar bölünecek ve CHP bu noktada aradan sıyrılarak seçimi alacaktır” dedi.

‘BİZ İTTİFAKTAN YANAYIZ’

İyi Parti İlçe Başkanı Yücel Apaydın ise, yerel seçimlerde CHP ile yapılacak olası bir ittifak ihtimaline ilişkin “Kendimden çok emin bir şekilde söyleyebilirim ki, Alanya’nın çok farklı dinamikleri var. Lokal anlamda kendi bölgelerinde etkili olacak isimler var. Bu isimler çok önemli. Geçmişten günümüze baktığımızda yerel seçimlerde her daim, dar çerçevede, dar bölgede etkili insanların bir araya gelmesi ile sonuç alındığı görülmektedir. Biz de bu noktadan hareketle 16 beldede, 69 köyde yapılanmayı sağlam oluşturabilen ve insanların teveccüh göstereceği kişiler üzerine yoğunlaşıyoruz. Halkta karşılığı olan listeyi ortaya koyan parti kazanacaktır. Alanya seçmeni genel ideoloji ya da partiye, dolayısıyla tek bir lidere bakmayacaktır. Alanya seçmeninin genel bir analizini yapacak olursak, mevcut yapıya karşı dik durabilen, farklı fikir üretebilen, siyaset üretildiği zaman ona karşılık verebilen bir yapıda olduğunu görmekteyiz. Bunun da sağlamasını, bugüne kadar AKP’ye hiçbir şekilde yüz vermemesinden yapabiliyoruz. Dolayısıyla İyi Parti ve CHP arasında resmi olarak ittifak kararı alınmasa dahi tabanda zaten bir ittifak kurulacağı kanısındayız. Zira mevcut iktidardan ve ona her türlü desteği veren MHP’den Alanya halkı kurtulmak isteyecektir. Bizim görüşümüz bu yönde. İttifak noktasına gelirsek, elbette ki bu yönde kararı liderimiz verecektir. Sorunuza naçizane bir cevap vermemiz gerekirse de, ittifakın olması taraftarıyız. İttifak olsun ve işimiz garanti olsun isteriz. Bu noktada şunun altını çizmemiz gerekir ki, hiçbir şey, hiçbir zaman yüzde 100 garanti değildir. Lakin olası bir ittifak durumunda biz Alanya’da iyi bir sonuç alacağımıza inanıyoruz. Zira insanları ve partileri bir araya getiren şartlardır. Bugün mevcut iktidardan ve onun yönetiminden, idaresinden Türkiye halkının kurtarılması gerekmektedir. İktidarın değişmesi gerekmektedir. Bu noktada da herkese sorumluluklar düşmektedir” şeklinde konuştu.

OLASI İTTİFAKIN ADAYI SÖNMEZ Mİ?

Siyasi kulislerde adı İyi Parti ile anılan Abdullah Sönmez’in ittifak adayı olup olmayacağına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Apaydın “Abdullah Sönmez öne çıkan bir aday. Tabii ki ittifak olması halinde CHP tabanının da görüşünü dikkate alarak hareket edeceğiz. Ortak aday çıkarma noktasında CHP de hemfikir olursa, Sönmez neden olmasın deriz. Ama hiç kimse için kesin yargılı davranmadığımızı da belirtmek isteriz” dedi.

Çorbacı ise konuya ilişkin “Bunları yazmak ve konuşmak için henüz erken. Resmi bir ittifak kararı alınmaksızın tek başıma bu yönde bir açıklama yapmam doğru değil. Lakin ittifak kararı alınır ise en güçlü adayı çıkarmak adına İyi Parti ile hareket edecek ve görüşmelerimizi yapacağız. Abdullah Sönmez ön plana çıkıyor ise bunu değerlendiririz, destek de veririz. Lakin tek bir isim değil bizi iktidara taşıyacak bütün isimler üzerine ince eleyip sık dokuyarak Alanya Belediyesi’ni el birliği ile alacağız” ifadelerine yer verdi.

Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2018, 23:39