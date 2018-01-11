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CHP ve HDP ile ittifak iddiası Akşener’i çıldırttı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP ve HDP ile ilgili iddialara cevap verdi

CHP ve HDP ile ittifak iddiası Akşener’i çıldırttı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP ve HDP ile ilgili iddialara cevap verdi

11 Ocak 2018 Perşembe 08:00
CHP ve HDP ile ittifak iddiası Akşener’i çıldırttı
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Çankırı’da partisinin il binasının açılışının ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. Siyasetin nezaketini kaybettiğini aktaran Akşener, MHP Lideri Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın işbirliği yapmasını saygıyla karşıladığını söyledi.

Partisinin CHP ve HDP ile yan yana geldiği iddialarına sert yanıt veren Akşener, "İYİ Parti’yi CHP ve HDP ile yan yana getirme çabasını çirkin, saygısız ve çok ayıp buluyorum. Bugüne kadar İYİ Parti Genel Başkanı olarak benim ağzımdan bir siyasi partinin aldığı karara yönelik akıl fikir verecek bir cümle çıkmadı. Sayın Bahçeli bize akıl verme mevkiinde değil. Dolayısıyla o bir karar vermiştir ona saygı duyuyoruz, hayırlı olsun" dedi.

DEMOKRAT PARTİ VE SAADET PARTİSİ İLE İTTİFAK MESAJI

Akşener, Demokrat Parti ve Saadet Partisi ile ittifak yapabileceklerini de dile getirerek, "Bizim ne yapacağımıza başkası karışamaz. Biz Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde parti adına aday göstereceğiz. Arkadaşlarımız beni istiyorlar, ben de buna ’Evet’ diyorum. İttifak yaparak seçime gitmeyeceğiz. İttifak ile ilgili düşünsek düşünsek Demokrat Parti ve Saadet Partisi’yle yan yana gelmeyi düşünürüz. Bir görüşmemiz de yok bu anlamda. Dolayısıyla ne CHP ne de diğer partiyle birlikte seçime gitme gibi bir birlikteliğimiz olamaz" diye konuştu.

Akşener ayrıca, 15 Temmuz 2018’de erken seçim olacağına yönelik öngörüsünü bir kez daha tekrarladı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
CHPHdpAkşener
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