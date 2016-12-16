'CHP üreticinin yanında'

Haber: Alper KUTAY

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) İlçe Başkanı Ali Takavüt, son üç gündür Alanya merkezi ve kırsal mahalleleri etkisi altına alan fırtınada seraları zarar gören çiftçileri ziyaret etti. Bir grup yönetim kurulu üyesi ile birlikte Demirtaş'a bağlı Aliefendi ile Uğrak Mahallesi'ne giden Takavüt, fırtına ve dondan zarar gören çiftçilerle görüşerek uğradıkları zararla ilgili bilgi aldı. "Çiftçilerimize geçmiş olsun" diyen Takavüt, "Rusya ile yaşanan uçak krizi sonrası gıda ürünlerine getirilen yasaklardan dolayı büyük maddi zarara uğrayan bölge çiftçisini bir de olumsuz hava koşulları vurdu. Umarım yetkililer bölgedeki üreticilerin feryadına bir an önce yanıt verir ve yaralar kısa sürede sarılır. Biz CHP olarak her zaman üreticinin ve çiftçinin yanındayız" mesajı verdi.

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