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CHP Tunceli'ye kayyum atandı

CHP Tunceli İl Başkanlığı'na Mesut Çoşkun başkanlığında 7 kişilik kayyum heyeti atandı. Görevden alınan Murat İl, yargıya başvuracağını belirterek, "Kayyum atamasını asla kabul etmiyoruz" dedi.

POLİTİKA 25.09.2019, 10:17
CHP Tunceli'ye kayyum atandı
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CHP Tunceli il başkan vekili İrfan Bozkurt’un istifa etmesinin ardından toplanan il yönetim kurulu üyeleri, Murat İl’i CHP Tunceli İl Başkanı olarak seçti.Murat İl'in başkan seçilmesinin ardından CHP Genel Merkezi, il ve tüm yönetim kurulu üyelerini görevden alındığını ve Tunceli İl Başkanlığı’na Mesut Çoşkun başkanlığında 7 kişilik kayyum heyetinin atandığı bildirdi. Gazete Duvar'ın aktardığına göre, görevden alınmasıyla ilgili açıklamada bulunan Murat İl, CHP Genel Merkezi’nce alınan karara ilişkin yargıya başvuracaklarını söyledi.İl, "Partimizin genel politikası kayyum atamalarına karşı bir duruştur. Ama görüyoruz ki genel merkezimiz karşı olduğu bir sistemi parti içinde rahatlıkla uygulayabiliyor. Genel merkezimiz tüzük maddelerini hiçe sayarak karşı olduğu kayyum gerçeğini parti içinde uygulayarak kendisi ile çelişmiştir. Kayyum atamasını asla kabul etmiyoruz. CHP Tunceli il örgütü olarak hakkımızı CHP Genel Merkezi ve yargıda arayacağız. Ayrıca il başkanlığına kayyum heyetinin atanmasının durdurulması ve eski yönetimin göreve iadesi için yargıya da en kısa sürede başvuracağız" diye konuştu.

#CHP Tunceli İl Başkanlığı #CHP #Tunceli #kayyum
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