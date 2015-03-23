CHP önseçim öncesi kaynaştı

23 Mart 2015 Pazartesi 07:00
29 MART Pazar günü Antalya genelinde 40 bin partilinin katılımıyla hakim huzurunda önseçim gerçekleştirecek olan Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) seçime yaklaştıkça heyecan da artıyor. CHP Alanya İlçe Teşkilatı, geçtiğimiz Cuma günü Doğanay Otel'de bir yemek düzenledi. 'İktidara Yürüyüş ve Kaynaşma Yemeği' adıyla düzenlenen eğlence, akşam saat 19.00'da başladı. Geceye, eski Genel Başkan ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, eski Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Akaydın, eski İl Başkanı ve Milletvekili Aday Adayı Cavit Arı, Antalya İl Başkanı Semih Esen, İlçe Başkanı Şengül Yeşildal ve yönetimi, Kadın ve Gençlik Kolları, 7 Haziran'da yapılacak seçimlerde Antalya bölgesinden aday adayı olan isimler, muhtarlar ve çok sayıda partili katıldı.
‘AKP’YE DUR DEME ZAMANI GELDİ’
Gecede ilk konuşmayı İlçe Başkanı Şengül Yeşildal yaptı. Konuşmasına, katılımcılara teşekkür ederek başlayan Yeşildal, “Büyük Türk milleti, artık bu gaflet uykusundan uyanmanın zamanı gelmedi mi? Seni etnik gruplara bölüp, kurduğun son Türk devletini bölmek ve parçalamak isteyen, dalalet ve hatta ihanet içindeki iktidar sahiplerine ‘Dur’ demenin zamanı gelmedi mi? 7 Haziran Genel Seçimleri, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli seçimidir. Cumhuriyetimiz ya devam edecek, ya da rejim değişikliğiyle meçhule doğru yol alacaktır. İç Güvenlik Kanunu adı altında çıkarılmaya çalışılan yasa, Hitler Almanya'sından kopya çekilerek hazırlanmıştır. Anayasa Mahkemesi'nin başkanlığına polis akademisinden başkan seçtiren iktidar sahipleri bağımsız yargıyı yok ederek, yargı mensuplarını kendine bağlı kapı kulları etmek yetmemiştir, bu yasa ile polise, kaymakama, valiye yargıç yetkisi vererek, yargısız infazları, faşist polis devleti olmanın yolunu açmaya çalışmaktadırlar” dedi.
‘BU COŞKUDAN OLDUKÇA MEMNUNUM’
İl Başkanı Semih Esen’in ardından konuşma kürsüsüne çıkan Deniz Baykal, "Sizlerle bir araya gelmiş olmak benim için büyük bir fırsat. Ben eski bir genel başkanım ama ben de bir aday adayıyım. Bu fırsatı değerlendirip buraya gelemeyen arkadaşların vay haline. Biz çok güzel bir seçim çalışması yapıyoruz. Bu seçim dönemi, bundan öncekilerden farklı. Seçim heyecanı büyük. Heyecanınızı ve coşkunuzu görüyorum. Bu çok sevindirici. Hiç bir siyasi partide böylesi bir durum söz konusu değil. Bunun altında hepimizin emeği var. Bu çok olumlu bir tablo yaratmıştır. Buna tanık olduğum için oldukça mutluyum” diye konuştu. Salonun bayraklarla süslendiği gecede yemeğin ardından sahneye Alanya'nın ünlü sanatçılarından Cüneyt Güzel çıktı. Güzel'in şarkıları ile coşan partililer bir an olsun pisten ayrılmadı.
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Son Güncelleme: 22.03.2015 17:11