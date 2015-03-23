CHP önseçim öncesi kaynaştı

29 MART Pazar günü Antalya genelinde 40 bin partilinin katılımıyla hakim huzurunda önseçim gerçekleştirecek olan Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) seçime yaklaştıkça heyecan da artıyor. CHP Alanya İlçe Teşkilatı, geçtiğimiz Cuma günü Doğanay Otel'de bir yemek düzenledi. 'İktidara Yürüyüş ve Kaynaşma Yemeği' adıyla düzenlenen eğlence, akşam saat 19.00'da başladı. Geceye, eski Genel Başkan ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, eski Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Akaydın, eski İl Başkanı ve Milletvekili Aday Adayı Cavit Arı, Antalya İl Başkanı Semih Esen, İlçe Başkanı Şengül Yeşildal ve yönetimi, Kadın ve Gençlik Kolları, 7 Haziran'da yapılacak seçimlerde Antalya bölgesinden aday adayı olan isimler, muhtarlar ve çok sayıda partili katıldı.

‘AKP’YE DUR DEME ZAMANI GELDİ’

Gecede ilk konuşmayı İlçe Başkanı Şengül Yeşildal yaptı. Konuşmasına, katılımcılara teşekkür ederek başlayan Yeşildal, “Büyük Türk milleti, artık bu gaflet uykusundan uyanmanın zamanı gelmedi mi? Seni etnik gruplara bölüp, kurduğun son Türk devletini bölmek ve parçalamak isteyen, dalalet ve hatta ihanet içindeki iktidar sahiplerine ‘Dur’ demenin zamanı gelmedi mi? 7 Haziran Genel Seçimleri, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli seçimidir. Cumhuriyetimiz ya devam edecek, ya da rejim değişikliğiyle meçhule doğru yol alacaktır. İç Güvenlik Kanunu adı altında çıkarılmaya çalışılan yasa, Hitler Almanya'sından kopya çekilerek hazırlanmıştır. Anayasa Mahkemesi'nin başkanlığına polis akademisinden başkan seçtiren iktidar sahipleri bağımsız yargıyı yok ederek, yargı mensuplarını kendine bağlı kapı kulları etmek yetmemiştir, bu yasa ile polise, kaymakama, valiye yargıç yetkisi vererek, yargısız infazları, faşist polis devleti olmanın yolunu açmaya çalışmaktadırlar” dedi.

‘BU COŞKUDAN OLDUKÇA MEMNUNUM’