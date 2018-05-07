CHP'nin sürpriz aday adayı Cem Özcan

Haber: Alper KUTAY

CHP Genel Merkezi'ne giderek resmi müracaatını yapan Cem Özcan, 24 Haziran'da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimleri'nin Türkiye Cumhuriyeti için bir kırılma noktası olduğunu söyleyen Özcan, aslen Malatyalı olduğunu, 1985 yılından beri ailesiyle Alanya'da ikamet ettiğini belirtti. İlk ve orta eğitimini Alanya Özel Hamdullah Emin Paşa Koleji'nde, liseyi Ankara Yüce Fen Lisesi’nde tamamlayan Özcan, Gazi Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Restoran işletmeciliği yapan Cem Özcan, aynı zamanda tarım, gayrimenkul satışı ve otel işletmeciliği de yapıyor. ALTSO Meclis Üyesi de olan Özcan, evli ve 1 çocuk babası olduğunu belirtti.