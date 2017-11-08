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CHP'nin Meclis Başkan adayı Zekeriya Temizel

CHP'nin Meclis Başkan adayı İzmir Milletvekili Zekeriya Temizel oldu

CHP'nin Meclis Başkan adayı Zekeriya Temizel

CHP'nin Meclis Başkan adayı İzmir Milletvekili Zekeriya Temizel oldu

08 Kasım 2017 Çarşamba 10:06
CHP'nin Meclis Başkan adayı Zekeriya Temizel
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YENİ yasama yılında yeni Meclis Başkanını belirlemek için maraton başladı. Meclis Başkan adayını ilk açıklayan parti CHP oldu. Ana muhalefet İzmir Milletvekili Zekeriya Temizel'i aday olarak gösterdi.

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CHPMeclis Başkan AdayıZekeriya Temizel
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