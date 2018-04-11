CHP'nin Gazipaşa adayı Toktaş mı?

Haber: Alper KUTAY

CUMHURİYET Halk Partisi Genel Merkezi, parti meclisinin aldığı kararla yerel seçimde adaylarını ilk aşamada ön yoklama ile belirleyecek. 25 Mart’ta başlatılan bu çalışma Haziran ayı sonunda tamamlanacak. Antalya’nın doğusunda ve batısında 5’er kişilik parti görevlisi görev yapıyor. İlk startı Gazipaşa’dan başlatan CHP heyetinin yaptığı ön yoklamada edinilen bilgilere göre, halen Alanya Belediye Meclisi'nde görev yapan Grup Sözcüsü Avukat Erdoğan Toktaş’ın ismi Gazipaşa'da ön plana çıktı. Aslen Gazipaşalı olan ancak uzun yıllardır Alanya'da hem avukatlık yapan hem de CHP'nin çeşitli kademelerinde görevlerde bulunan Toktaş, "CHP Genel Merkezi'nin böyle bir çalışma yaptığını ben de duydum. Ancak konunun detayları hakkında tam bir bilgiye sahip değilim. Bizler CHP'nin askeriyiz. Hiç bir görevden kaçmayız. Görev verilirse yaparız" dedi.