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CHP'nin Antalya milletvekili aday adayları belli oldu

CHP'nin Antalya milletvekili aday adayları belli oldu. 78 kişi CHP'den milletvekili adayı olmak için başvurdu

CHP'nin Antalya milletvekili aday adayları belli oldu

CHP'nin Antalya milletvekili aday adayları belli oldu. 78 kişi CHP'den milletvekili adayı olmak için başvurdu

08 Mayıs 2018 Salı 23:49
CHP'nin Antalya milletvekili aday adayları belli oldu
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Haber: Alper KUTAY

CHP'NİN milletvekili aday adayları netleşti. 24 Haziran genel seçimlerinde 78 kişi, Antalya'dan CHP'nin milletvekili adayı olabilmek için başvuru yaptı. Mevcut milletvekillerinin 5'i yeniden adaylığını koydu. 78 kişilik listede CHP'nin eski Genel Başkanı 80 yaşındaki Deniz Baykal en yaşlı isim olurken, Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül'ün oğlu 18 yaşındaki İsmail Hakkı Gül en genç isim oldu. CHP Antalya'nın eski il başkanları Özer Ahmet Ülken, Cavit Arı, Semih Esen ve Mustafa Erdem de aday adayı oldu. 2 dönem Burdur'da CHP'nin milletvekilliğini yapan Ramazan Kerim Özkan bu kez Antalya'dan aday adayı oldu.
KUMBUL ADAYLARA BAŞARI DİLEDİ
17 kadın CHP'yi Antalya'dan temsil edebilmek için başvurdu. Alanya'dan ise Ali Takavüt, Gökhan Sipahioğlu, Şengül Yeşildal ve Cem Özcan resmen aday adayı oldu. CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul, 78 aday adayına başarı diledi. Kumbul, "Partimize yıllarını vermiş, birçok farklı alanda katkıda bulunmuş, demokratik, çağdaş, üreten, ürettiğini hakça paylaşan tam bağımsız bir Türkiye ve Antalya idealleri olan hepsi birbirinden değerli aday adaylarımızı kutluyorum. Önümüzdeki çok önemli süreçte, aday olsunlar olmasınlar, bu 78 arkadaşımızın çok büyük katkıları olacaktır. İnanıyorum ki Cumhuriyet Halk Partisi Antalya İl örgütü olarak büyük başarılara imza atacağız. 25 Haziran'da partimizi Antalya'da birinci parti, 8 Temmuz'da da adayımız Muharrem İnce'yi cumhurbaşkanı yapacağız" diye konuştu.

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