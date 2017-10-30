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CHP, Mustafa Sarıgül'ü Şişli'de aday yapacak mı?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın belediye başkanlarının istifalarını istemesi üzerine başlayan süreçte hükümete erken yerel seçim çağrısında bulunmasının ardından ana muhalefette aday belirleme süreci başladı

CHP, Mustafa Sarıgül'ü Şişli'de aday yapacak mı?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın belediye başkanlarının istifalarını istemesi üzerine başlayan süreçte hükümete erken yerel seçim çağrısında bulunmasının ardından ana muhalefette aday belirleme süreci başladı

30 Ekim 2017 Pazartesi 14:52
CHP, Mustafa Sarıgül'ü Şişli'de aday yapacak mı?
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MUSTAFA Sarıgül’ün 2014’te partisinin Büyükşehir Belediye Başkan adayı olması nedeniyle ayrılmak zorunda kaldığı Şişli Belediye Başkanlığı görevine tekrar talip olduğu, CHP’nin de kendisini aday yapacağı dile getiriliyor
CHP’de birçok yerde, özellikle büyükşehirlerde belediye başkan adayları netleşti. Ankara’da Mansur Yavaş’ın, İzmir’de Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer’in, Antalya’da Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in, Adana’da Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin’in, Balıkesir’de bu ilin milletvekili Ahmet Akın’ın aday gösterileceği belirtiliyor.
Birçok taliplisinin çıkması nedeniyle İstanbul adaylığının kıyasıya bir rekabeti ortaya çıkaracağı tahmin ediliyor. Akif Hamzaçebi, Muharrem İnce, Engin Altay, İlhan Kesici, Gürsel Tekin gibi çok sayıda ismin CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmak istediği ifade ediliyor.
 
Karar’dan Erol Metin’in haberine göre, CHP’nin İstanbul’un ilçe belediye başkan aday listelerinde de birtakım sürprizler bekleniyor. Mustafa Sarıgül’ün 2014’te partisinin Büyükşehir Belediye Başkan adayı olması nedeniyle ayrılmak zorunda kaldığı Şişli Belediye Başkanlığı görevine tekrar talip olduğu, CHP’nin de kendisini aday yapacağı dile getiriliyor. Her ne kadar Büyükşehir adaylığını istediğini dillendirse de Gürsel Tekin’in gönlünden geçenin aslında Kadıköy olduğu kulislerde dillendiriliyor. Esenyurt için Sezgin Tanrıkulu’nun ismi geçiyor. CHP’nin belediye başkanlıklarını elinde bulundurduğu Beşiktaş, Ataşehir, Beylikdüzü ve Büyükçekmece’de herhangi bir değişikliğe gitmeyeceği, mevcut başkanları aday göstereceği ifade ediliyor. Avcılar ve Kartal’da ise mevcut belediye başkanların yerine başka isimlerin aday yapılacağı iddia ediliyor. CHP Meclis Üyesi Hüsnü Süslü’nün Kartal adaylığı konusunda kulis yaptığı ileri sürülüyor. Ankara’nın iki büyük ilçesi Çankaya ve Yenimahalle’de de görevdeki başkanlarla seçime katılacağı belirtiliyor.
Eskişehir'de aday yeniden Büyükerşen 
CHP’nin Edirne’de Recep Gürkan’la yola devam edeceği belirtiliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç’ın Eskişehir Büyükşehir adaylığında ısrarcı olduğu ancak Kılıçdaroğlu’nun bu talebe sıcak bakmadığı, 4 dönemdir Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüten Yılmaz Büyükerşen’in yeniden aday gösterileceği vurgulanıyor. AKP Meclis Üyesi Tülay Ömercioğlu’yla tartışan, Erdoğan’ın tepki gösterdiği Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan’a CHP’nin sahip çıkacağı, başkanlık yarışında Gökhan’a tekrar şans verileceği kaydediliyor. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün’ün yerine partinin başka bir ismi aday göstereceği iddia ediliyor. Sinop Belediye Başkanı Baki Ergül’ün yerine ise bu kez İl Başkanı Barış Ayhan’ın aday gösterilebileceği öne sürülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Mustafa SarıgülKemal KılıçdaroğluCHPŞişli
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