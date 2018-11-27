CHP Milletvekili Arslan Alanya'da 

YEREL seçim sürecine ilişkin aday belirleme çalışmalarının hız kesmeden devam ettiği şu günlerde CHP Alanya ilçe örgütü parti için kritik bir isme ev sahipliği yaptı. Aday belirleme çalışmaları kapsamında Alanya'ya gelen CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan, ilçe örgütünde belediye meclis üyeleri ve partililer tarafından karşılandı.

'YERELDE ALDIĞIMIZ ZAFERLERİ GENEL SEÇİMLERE TAŞIYACAĞIZ'

Arslan, toplantı öncesinde yerel seçim sürecine ilişkin CHP'nin attığı ve atacağı adımları değerlendirerek "CHP ilk defa aday adaylarını yerinde görmek ve değerlendirmek için bir saha çalışması başlatmıştır. Bütün milletvekili arkadaşlarımız ve parti meclisi üyelerimizle birlikte Türkiye genelinde çalışmalarımız devam etmektedir. Bizler de bu kapsamda Antalya'ya geldik, Gazipaşa'dan başlamak üzere de ziyaretlerimizi gerçekleştiriyoruz. Esnaflarımızı, vatandaşlarımızı dinliyor ve değerlendirmeler yapıyoruz. Sivil toplum örgütleriyle görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Tercih edilebilecek adayların öne çıkması noktasında bir yöntem izliyoruz. Önümüzdeki yerel seçimlerde bir atılım gerçekleştireceğiz. Türkiye'de yeni bir başlangıçla sağlam adımlar attığımız yerel seçimlerde alacağımız zaferleri genel seçimlere taşıyacağız" şeklinde konuştu.

'ADAYLAR 20 GÜN İÇERİSİNDE BELİRLENECEK'

Önümüzdeki 15-20 gün içerisinde ağırlıklı olarak adayların belirleneceğini kaydeden Arslan "Netleşen bir isim yok. Genel olarak partililerin, vatandaşların, sivil toplum örgütlerinin, esnafların ve toplumun bütün dinamiklerinin görüşlerini alarak raporlarımızı hazırlayacağız. Anket çalışmalarımız da devam ediyor. Kuvvetle muhtemel 15-20 gün içerisinde adaylarımız belirlenir diye düşünüyoruz" dedi.

"AKP ADAYLARINI DEMOKRATİK YOLLARLA BELİRLEMİYOR'

İyi Parti ile kurulacak olası ittifaka ve aday belirleme noktasındaki kriterlerine de değinen Arslan "İttifak çerçevesinde görüşmelerimiz ve değerlendirmelerimiz devam ediyor. Aday belirleme noktasında da ince eleyip sık dokuyoruz. Tabanın sesini dinlemek, toplum dinamiklerine kulak vermek yolu bizler için önemli. Aday belirleme geri kalmış olmuyoruz daha zamanımız var. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin aday belirleme sürecinde taban araştırmasına bağlı kalarak, demokratik düzlemde çalışmalarını yürütmediğini biliyor ve görüyoruz. Adaylarını büyük oranda açıklamaları normal. Bizler demokratik bir düzlemde çalışmalarımızı devam edeceğiz ve yerel seçim sürecinde halkın iktidarı adına verimli adayları çıkaracağız" ifadelerini kullandı.