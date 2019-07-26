CHP Lüleburgaz teşkilatında toplu istifa

CHP Lüleburgaz İlçe Başkanı Bülent Metin'in de aralarında olduğu yönetim kurulu üyesi 8 kişi partiden istifa etti.

CHP Lüleburgaz teşkilatında toplu istifa
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CHP Lüleburgaz İlçe Başkanı Metin ile yönetim kurulu üyeleri, istifa dilekçelerini CHP Kırklareli İl Başkanlığı'na sundu. Metin, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçe yönetiminin görevinden istifa ettiğini söyledi. Gördükleri lüzum üzerine bu kararı aldıklarını ifade eden Metin, çalıştığı süre boyunca görevini layıkıyla yerine getirdiklerini belirtti. Bazı kişilerin ilçe yönetimini düşürme gibi emellerinin olduğunu öğrendiklerini aktaran Metin, "Önceden beri 'yönetim düştü', 'yönetim düşecek' şeklinde söylentiler vardı. Belediye seçimleri bittikten sonra yönetimin düşürülmesiyle ilgili bir operasyon da başlatılmıştı. Yönetim üzerinde oynanan oyunlar vardı. Oyunlara boyun eğmedik. İstifalarımızın hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

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