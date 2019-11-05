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CHP Lideri Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Adil Öksüzün ifadesi dahi alınmadı. Kayınpederini, kayınvalidesini her şeyini buldular, Öksüzü bir türlü bulamadılar. 15 Temmuz darbe girişimi Adil Öksüz yakalanmadan aydınlığa kavuşamaz. Öksüzü serbest bırakanlar da şimdi beraat etti" dedi

POLİTİKA 05.11.2019, 18:06
CHP Lideri Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu!
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin RTÜK üyesi Faruk Bildirici'nin üyeliğinin düşürüldüğünü, yargıya başvurduklarını belirterek, "Dünyanın parası var, çok büyük imkanları var, aldıkları aylık olağanüstü. Her partiden üye seçildi bizden de iki tane var, biri Faruk Bildirici. Gönderdik. Fakat gitti baktı ki RTÜK Başkanı yasalara aykırı gelir sağlıyor ve dolayısıyla bunun doğru olmadığını, atandığı yönetim kurullarından istifa etmesi gerektiğini söyledi. Bunu seslendirdi, bir yolsuzluk olayını dillendirdi. Bunun için 'sen misin' dediler, RTÜK üyeliğini düşürdüler. Parlamentonun üzerinde gücü görüyor musunuz? Kendi kendilerine çalıp oynuyorlar. Sanıyorlar ki biz bundan vazgeçeceğiz. Sanıyorlar ki bundan sonra gelenler de aynı iddiaları sürdürmeyecekler. Kendi görev alanıyla ilgili olan bir yere yönetici olarak atanamaz. Bu zat TÜRKSAT Yönetim Kurulu üyeliğine atanıyor, doğrudan RTÜKle ilişkili. Ahlaksızca para alıyor buradan. Orada tarife belirleyip, RTÜKe gelip bunu uyguluyor. Kendisini uyardık, 'buradan istifa et' dedik. Arpalık kadar kuruluş var, git oralardan paranı al" diye konuştu. 

'15 TEMMUZ, ADİL ÖKSÜZ YAKALANMADAN AYDINLIĞA KAVUŞAMAZ'

Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında gözaltına alınan Adil Öksüz'ü serbest bırakanların beraat ettiğini; ancak Hava Harp Okulu öğrencilerinin hala hapiste olduğunu hatırlatarak şöyle konuştu:
 
"Adil Öksüzün iki cep telefonu var. Herkesin toplanıyor onun iki tane. GPS cihazı da var kendi yanında. Onu Adil Öksüz nereden buldu? Hangi kamu kurumu onu Öksüz'e verdi. Öksüzün ifadesi dahi alınmadı. Kayınpederini, kayınvalidesini her şeyini buldular. Öksüzü bir türlü bulamadılar. 15 Temmuz darbe girişimi Adil Öksüz yakalanmadan aydınlığa kavuşamaz. Öksüzü serbest bırakanlar da şimdi beraat etti. Hava Harp Okulu öğrencileri hâlâ hapiste. Öksüz gerçeği aydınlanmak zorundadır. Binali Yıldırım geldiğinde o dönemde kendisine söyledim; 'siz Adil Öksüz'ün kim olduğunu merak ediyorsanız o GPS cihazlarını kim getirdi bu ülkeye ona bakacaksınız, o zaman bütün bu olayları çözersiniz' dedim. Başbakanlık müşaviri, Adil Öksüzle görüşmeye gidiyor, Erdoğana bilgi vermek için. 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili çok soru var. Bizim muhalefet şerhimiz var, 15 Temmuz darbe girişimi raporları açıklanmıyor. Adım gibi eminim devletin kurumları onun nefes aldığını dahi takip etmiştir. Neden yakalanmadı?" dedi. 

'NEDEN HAKKINI İSTEMİYORSUN?'

Kılıçdaroğlu, "Seçim öncesi 'deponun yarısı sizden yarısı bizden' dediler. Hani ne oldu bu sözler? Çiftçiyi çantada keklik olarak görüyor. 'Nasıl olsa bana oy verir' diye düşünüyor. Yurt dışından patates, mısır, buğday getiren, et ithal eden adama oy mu verilir? Ayrıca senin hakkın var. Parlamento kanun çıkarmış. 'Milli gelirin yüzde biri oranında çiftçiye teşvik verilir' diyor. Verilmiyor bu para. 2020 bütçesi geldi, normalde olması gereken destek 48 milyar 700 milyon lira. Bütçeye konulan ödenek 22 milyar lira. Neden hakkını istemiyor, hakkına sahip çıkmıyorsun? Sen hakkına sahip çıkmadıkça ensene vurup ağzındakini alırlar" diye konuştu, 

'SURİYE'DE 7 STRATEJİK HATA'

Kemal Kılıçdaroğlu, Suriye'de 7 stratejik hata yapıldığını savunarak onları şu şekilde sıraladı:
 
"Suriyenin uluslararası konumu iyi okunamadı ve Dışişleri Bakanlığı devre dışı bırakıldı. Emperyal güçlerin taşeronluğuna soyunuldu. Teröristlerin Türkiye üzerinden Suriyeye geçmesine göz yumuldu. Musul Başkonsolosluğunun basılmasına edilgen tepki verildi. Süleyman Şah Türbesi'ni, kendi toprağını terör örgütlerine karşı koruyamadı. IŞİD terörüyle mücadele edilemedi. Türkiye haklı iken haksız duruma düşürüldü."
 

#CHP Lideri Kılıçdaroğlu #grup toplantısı #chp genel başkanı
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