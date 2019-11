CHP'li Zavlak Alanya'da sahaya indi

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Alanya İlçe Teşkilatı’nın Aralık ayı içerisinde yapılması planlanan ilçe kongresi öncesi başkan adaylığını açıklayan ilk isim, partinin önemli simalarından Ömer Zavlak oldu. CHP İlçe Teşkilatı binası önündeki alanda gerçekleştirilen aday açıklama törenine CHP İlçe Başkanı Coşkun Karadağ, yönetim kurulu üyeleri, eski ilçe başkanlarından Ali Takavut, Sefa Çorbacı, Haşim Yetkin, Raif Karagöz, Şengül Yeşildal, başkan adaylarından Mustafa Yılmaz ve Mehmet Can Karagöz, Zavlak’ın ailesi ve çok sayıda partili katıldı.

‘BOL ADAYLI SEÇİM İSTİYORUZ’

Törende ilk konuşmayı CHP İlçe Başkanı Coşkun Karadağ yaptı. Zavlak’ı medeni cesaretinden ötürü tebrik eden Karadağ, CHP’nin demokratik teamüller çerçevesinde bir kongreye gideceğini, CHP tüzüğüne uyan özgeçmişi ve partinin 6 Ok’una sadık kalacak her Türk vatandaşının aday olabileceğini belirtti. Karadağ, “CHP’nin ve demokrasinin olmazsa olmazı seçimdir. Ankara’dan gelen talimat gereği parti içi seçimlerimiz başladı. Olağan genel kurulu hep beraber yapacağız. Parti içi seçimleri bayram havasında, düğün yeri gibi yapacağız. Seçimler seçenekler arasında yapılır. Ne kadar çok seçenek olursa partiye olan ilgi de çoğalır. Bu yüzden çok adaylı bir genel kurulu biz de istiyoruz. CHP Türkiye’de hem yerelde hem genelde Millet İttifakı adı altında seçime girdi, çok büyük başarılar elde etti.

‘AMACIMIZ İTTİFAKI SÜRDÜRMEK’

Özellikle yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi bu zamana kadar olmamış bir başarıyı elde etti. Bu başarının mutlak sahibi Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve özellikle de tüm milletvekili arkadaşlarımızdır. Türkiye’de özlenen demokrasi havasını büyükşehirlerde çok güzel bir şekilde yansıttık. Şimdiki hedefimiz olağanüstü seçim dahi olsa seçimlere hazır olmak. İktidara alternatif tek parti biziz. CHP ile İyi Parti arasında hiçbir sorun olmadan ittifaka devam ediyoruz. İttifak başarıyla devam ederse ilk seçimlerde başarı yine bizimle olur. Parlamenter sisteme geçişin kilit anahtarı Millet İttifakı olacaktır. Ömer Zavlak’a başarılar diliyorum. Tüm başkan adaylarına eşit mesafedeyiz” dedi.

‘HERKESE EŞİT MESAFEDE OLACAĞIM’

Karadağ’ın ardından alkışlar eşliğinde kürsüye çıkan Ömer Zavlak, “Biz çok büyük bir aileyiz. Ailemizin reisi şu an Coşkun Karadağ’dır. Zorlu bir dönemde görevi omuzlamış ve süreci başarıyla götürmüştür. Bugün için konuşma hazırlamak istedim ama elime kağıt kalem almadım. Alanya’yı ve CHP’yi kağıda dökmeye gerek yok. 1998’de Osman Özcan ve Mevlüt Yalçınkaya beni CHP’ye dahil ettiler. Her ikisine de beni bu onurlu aileye aldıkları için teşekkür ediyorum. Gençlik Kolları Başkanı olarak dağ taş, dere tepe demeden dolaşıp mücadele ettim. Şunu herkes iyi bilir. Ömer Zavlak bir söz verdi mi dönmez. Babamın oğlu oldum ama hiç kimsenin adamı olmadım. Ben sadece CHP’nin evladıyım.

‘HİÇ KİMSEYİ KAYIRMAYACAĞIM’

Geçmişte köylere giderken elimde valiz ama içi boş vaatlerle gittim. Şimdi dolu valiz ve hizmetlerle vatandaşın ayağına gitmek istiyorum. 6 Ok’lu bayrağı Alanya Belediyesi burçlarında dalgalandırmak istiyorum. Ellerinizden öper iki evladım var. Biri liseye gidiyor, diğeri ise askerden geldi. Askerden gelen sanayide tamirci. Benim kamu kurumlarına yerleştirecek evladım, akrabam, adamım yok. Birilerine müsamaha gösterecek değilim. Eğer birileri birilerine ekmek sağlayacaksa, marketten kırtasiye parası için borç alan babanın çocuğu hizmet alacak. Önce hak hukuk, adalet diyeceğiz. Hiç kimseyi kayırmayacağız. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’i ve İl Başkanı Ahmet Kumbul’u tebrik ediyorum. Büyükşehir’de bazı eksiklikler var, biliyorum. Lütfen biraz zaman verin.

‘TAT KIZIN DİLİNDEN HALASI ANLAR’

Bir virane bir harabe devralmışlar. Birileri soymuş, talan edip çekip gitmiş. Lütfen başkanlarımıza bu pisliği temizlemeleri için zaman verelim. 102 mahalle muhtarımın telefon numarası bende kayıtlı. 7/24 ulaşılabilecek bir ilçe başkanı olacağım. 21 yıldır CHP’nin derdini, sevincini biliyorum. ‘Tat kızın dilinden halası anlar’ derler. Sizi en iyi ben anlarım, o yüzden aday oldum. Büyükşehir hizmet ağını doğru kanallara, doğru kitlelere ulaştırırsa, insanlara dokunabilirsek, insanlar bize oy verir. Benim gibi insanların yüreğine dokunursanız insanlar size aşkla bağlanır. Çarşıda pazarda konuşulan konuları toplantılarda, belediye meclisinde gündeme getirmiyorsak biz başarılı olamayız. Biz CHP’yi halkla barıştırmak için geliyoruz. Benim tek işim CHP olacak. Sabah parti binasına geleceğim, halkla buluşacağım. Asla tek başıma karar vermeyeceğim. Partiyi ortak akılla yöneteceğiz” dedi.