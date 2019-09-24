CHP'li vekilden Alanya çıkarması
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ilçe örgütü saha çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Son olarak CHP Antalya milletvekillerinden Aydın Özer'i ağırlayan ilçe örgütü çeşitli temaslarda bulundu. Ziyaret turu Alanya Hali'nde başladı ve hal esnafının sorunları masaya yatırıldı
POLİTİKA 24.09.2019, 22:59
HEYET Alanya Toptancı Hali'nin ardından Konaklı-Payallar Hal'ine giderek hal esnafını dinledi. Bölgenin batısında gerçekleştirilen ziyareti doğuda Demirtaş Hali takip etti. Hal ziyaretlerinin ardından CHP'li vekil Özer'in rotası Mahmutlar Mahallesi oldu. Örgütün mahalle temsilciliğinin açılışına katılım sağlayan Özer ve ilçe örgütü yürütülen çalışmalara ilişkin istişare sohbetleri gerçekleştirildi. Mahalle temsilcisi Güler Öz tarafından yapılan konuşmanın ardından sırasıyla CHP İlçe Başkanı Coşkun Karadağ ve Antalya Milletvekili Aydın Özer de kürsüde yerini aldı.
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