CHP'li vekilden Alanya çıkarması

HEYET Alanya Toptancı Hali'nin ardından Konaklı-Payallar Hal'ine giderek hal esnafını dinledi. Bölgenin batısında gerçekleştirilen ziyareti doğuda Demirtaş Hali takip etti. Hal ziyaretlerinin ardından CHP'li vekil Özer'in rotası Mahmutlar Mahallesi oldu. Örgütün mahalle temsilciliğinin açılışına katılım sağlayan Özer ve ilçe örgütü yürütülen çalışmalara ilişkin istişare sohbetleri gerçekleştirildi. Mahalle temsilcisi Güler Öz tarafından yapılan konuşmanın ardından sırasıyla CHP İlçe Başkanı Coşkun Karadağ ve Antalya Milletvekili Aydın Özer de kürsüde yerini aldı.