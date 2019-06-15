CHP'li vekilden AK Partili Kurtulmuş'a: Susun, yoksa açıklarım

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un CHP İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu'yla ilgili sözlerine resmi Twitter hesabından tepki gösterdi. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, dün gençlerle bir araya geldi. 23 Haziran'da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, İmamoğlu hakkında şunları söyledi:

"BAZI TERÖR GRUPLARININ DESTEĞİ VAR"

"Maalesef bir de perde arkasında bazı terör gruplarının da desteği vardır. Bunu biz söylemiyoruz. Televizyonlarda her akşam izliyorsunuz. PKK'nın çok önemli 2 ismi, Duran Kalkan ve Bese Hozat açıkça mikrofonlarda diyorlar ki, 'Biz bu seçimlerde demokratik güçler olarak iş birliği yapıyoruz. İstanbul'da AK Parti faşizmine karşı CHP'nin adayı İmamoğlu'nu destekliyoruz.' Ayrıca, FETÖ'nün en önemli medya isimlerinden olan Emre Uslu ABD'den yayın yapıyor ve 'Biz İstanbul'da cemaatçiler, PKK'lılar vesaire hep beraber demokratik bir ittifak olduğu için İmamoğlu'na destek oluyoruz.' diye kendileri söylüyorlar."

"TERÖR ÖRGÜTÜ İLE KİMLER ARACILIĞINDA NELER KONUŞTUĞUNUZU AÇIKLARIM"

Numan Kurtulmuş'un açıklamasına tepki gösteren CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Sayın Kurtulmuş, lütfen susun,insanlara iftira etmekten vazgeçin; yoksa 2012'de Has Parti'yi kapatıp AKP'ye katılırken, hangi terör örgütü ile kimler aracılığında neler konuştuğunuzu açıklarım. "O zaman o örgüt henüz terör örgütü değildi" mi diyeceksiniz?"

İYİ PARTİLİ VEKİLDEN ÇAĞRI: AÇIKLAMAK BOYNUNUZUN BORCU

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan da "Milletvekili Sayın Bekaroğlu bu konuda açıklama yapmak, boynunuzun borcudur. İnsanları haksız yere itham edenlerin gerçek yüzünü bu millet sayenizde öğrenmeli." diyerek Bekaroğlu'na çağrıda bulundu.