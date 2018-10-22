CHP'li Tekin'den Antalya özeleştirisi

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin önceki dönem kaybedilmesiyle ilgili özeleştiride bulundu. Tekin, “Sadece genel merkezin hatasından kaynaklı Antalya'yı kaybettik. Gece yarısı aday değiştirilmez" dedi

CHP'li Tekin'den Antalya özeleştirisi
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CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Konyaaltı Belediyesi'nin bu yıl 9'uncusunu düzenlediği kitap fuarına katıldı. Fuarın ardından yerel seçimlerle ilgili gündemi değerlendiren Tekin, Antalya'yla ilgili özeleştiride bulundu. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni CHP'nin kaybetmesinin genel merkez hatasından kaynaklandığını ifade eden Tekin, “Sadece genel merkezin hatasından kaynaklı olarak Antalya'yı kaybettik. Gece yarısı aday değiştirilmez. Antalya'da en az oy aldığımız yerlerde CHP bir araştırma yapmalıdır. 1989 yılının sonucunu bekliyorum. O zaman da araştırma şirketleri kimseye şans vermiyordu" dedi.
BÖCEK VE UYSAL'I UYARDI
Gürsel Tekin, CHP'nin Antalya Büyükşehir Belediyesi için aday adayı olan iki güçlü ismi Muhittin Böcek ve Ümit Uysal'a bir uyarıda da bulundu. Birbirleriyle yarış içinde olmamalarını tavsiye eden Tekin, “İstanbul'da ben arkadaşlarımla yarış içinde değilsem Antalya'da da kimse yarış içinde olmamalıdır. Nasıl olmalı? Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun Antalya ile ilgili önemli araştırmaları vardır. İki arkadaşım da çok kıymetlidir ama önce Antalya kazanmalıdır" dedi.

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