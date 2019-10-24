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CHP'li Tanrıkulu'dan partisine sert eleştiri: Erdoğan kazandı

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Barış Pınarı Harekatı'ndaki tutumundan dolayı partisine sert eleştiriler yöneltip "Kazanan Erdoğan oldu" dedi.

POLİTİKA 24.10.2019, 14:09
CHP'li Tanrıkulu'dan partisine sert eleştiri: Erdoğan kazandı
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PARTİSİNİN Barış Pınarı Harekatı ile ilgili ortaya koyduğu tavrı eleştiren CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Türkiye ve CHP'nin kaybettiğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ise kazandığını söyledi.

PARTİSİNE SERT ELEŞTİRİLER YÖNELTTİ

CHP'nin kapalı Meclis Grubu toplantısında Fırat'ın doğusuna yapılan harekatla ilgili yaptığı açıklamalarla eleştiri oklarının hedefi olan Sezgin Tanrıkulu, söz alarak partisine sert eleştiriler yöneltti. CHP'nin sosyal demokrat bir parti olarak barıştan yana olması gerektiğini belirten Tanrıkulu, Suriye- Irak tezkeresine CHP'nin evet demesinin yanlış olduğunu söyledi.

ERDOĞAN'IN KAZANDIĞINI VURGULADI

Sezgin Tanrıkulu, Suriye'ye yapılan harekatta gelinen noktada Türkiye'nin ve CHP'nin kaybettiğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise kazandığını söyledi.

HDP'Lİ BAŞKANLARLA İLGİLİ ELEŞTİRİ

Öte yandan HDP'li belediye başkanlarının görevden alınmasına CHP'nin daha fazla tepki göstermesi gerektiğini kaydeden Tanrıkulu, komisyon kurma önerisinde bulundu.

#CHP #Erdoğan #Parti #Sezgin Tanrıkulu
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