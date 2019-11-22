CHP'li Soyer, Kılıçdaroğlu'nu değil Erdoğan'ı karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İzmir'e geldi. Belediye Başkanı Tunç Soyer, Erdoğan'ı havalimanında karşıladı. Kemal Kılıçdaroğlu ise Soyer'i makamında ziyaret etti.
POLİTİKA 22.11.2019, 14:20
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere İzmir'e gitti. Erdoğan'ı havalimanında ilk karşılayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer oldu. Kılıçdaroğlu, Soyer'i ise makamında ziyaret etti.
ERDOĞAN İZMİR'DE
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adnan Menderes Havalimanı'nda Vali Erol Ayyıldız ve çocuklar tarafından karşılandı. Ege Üniversitesi Kampüsü girişine inşa edilen Bilal Saygılı Camii'nin açılışı için kente giden Erdoğan'ı karşılayanlar arasında, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de yer aldı.
KILIÇDAROĞLU ZİYARET ETTİ
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Karabağlar'daki yurt açılışından sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile bir süre görüştü.
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