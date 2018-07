CHP'li Sipahioğlu'ndan çağrı

Haber: Alper KUTAY

ALANYA Belediye Meclisi’nden CHP Antalya Milletvekili Aday Adayı olmak için geçen ay istifa eden İç Mimar ve Çevre Tasarımcısı Gökhan Sipahioğlu, Alanya’nın yeni nesil kanalı Dim TV’de (dimtv.tv) her Cuma ekrana gelen Alper Kutay’la Politika Kulisi programının konuğu oldu. Dim TV Genel Yayın Yönetmeni Alper Kutay’ın Alanya’nın sosyal, kültürel, turizm ve ticaret ana başlıklarında toplanan sorularını yanıtlayan Sipahioğlu, çarpıcı mesajlar verdi. İşte, programda Sipahioğlu’nun öne çıkan değerlendirmeleri.

24 HAZİRAN ÖNCESİ NELER YAŞANDI

24 Haziran’da yapılan Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri bizim deyimimizle baskın bir seçimdi. Tüm örgütümüzle hazır haldeydik. Ankara'da CHP Genel Merkezi bazında belirli stratejiler verildi, bizler de bu stratejileri gerçekleştirmeye çalıştık. Meclis üyeliğinden istifa edip milletvekili aday adayı olunca Ankara’da birçok görüşme yaptım. Yerime yedek listeden Hüseyin Yaman görevine başladı. Dolayısıyla bizler de örgütümüzle birlikte seçim atmosferine girdik. Ankara'ya sürekli giden bir insanım ve sekiz senelik bir üniversite geçmişine sahibim. Başvurumuzu yaptıktan sonra genel başkan yardımcılarımızla oturup konuşma fırsatımız oldu. Bir mülakata tabii tutulduk. Kendimizi ve projelerimizi anlattık. Ama adaylar belirli bir strateji ile belirlendi, biz de buna saygı duyduk ve adaymışız gibi çalışmalarımıza devam ettik.

‘LİSTELER DEĞİL İNCE ÖNEMLİYDİ’

CHP’nin Antalya listesine bakarken aslında her partinin listesine karşılaştırmalı olarak baktık. Daha önce CHP’nin listeleri genelde ön seçimle belirlenirdi. Fakat bu kez ön seçim olmadığı için parti olarak listelerin üzerinde çok durmadık. Bizim için en önemli olan Sayın Muharrem İnce'yi cumhurbaşkanı yapmaktı. Listeler anlamında genel merkezin verdiği bir karardı ve bizim de buna saygı duymamız gerekir. Aday gösterilmedim diye tabi ki kızmadım, hatta vekillerim ve cumhurbaşkanı adayım için kapı kapı dolaştım. Çünkü siyaset çok uzun vadeli bir iştir. Her partinin zaman zaman seçim için izlediği yol vardır. İzlediği politikalar doğru veya yanlış olabilir. Ama tatmin eden ya da etmeyen bir sonuç ortaya çıkar.

‘CHP’NİN DAHA ÇOK ÇALIŞMASI GEREK’

Parti büyüklerimizin bunu açık şekilde görüp analitik bir şekilde analiz etmesi gerekiyor. Biz parti bazında daha çok çalışacağız, çünkü çalışmadan olmaz. İktidar olamamasının birçok sebebi olabilir. Özellikle halka kendimizi güzel bir şekilde ifade edemememizden kaynaklı olabilir. Genel merkezimiz bu durumdan artı ve eksi yönümüzü belirleyecektir. Bizler de halkın içinde daha çok yer alacağız. Belki de kendimizi daha iyi ifade etmemiz gerekiyor. Aslında siyasete proje bazlı bakan birisiyim. Siyaset insanların yaşam şeklini düzeltmektir. Politikalar ve şahıslar gelip geçicidir.

‘ŞEHİRDE DİSİPLİNİ KAYBETTİK’

Antalya’da ve ilçelerinde Büyükşehir Yasası’yla birlikte bir kargaşa meydana geldi. Oluşan bu yetki karmaşasında kimin hangi bölgeye bakacağı tartışma konusu olmuştu. Büyükşehir'in bu kadar alana nasıl hizmet götüreceği merak konusuydu. Şehir disiplini kayboldu derken neden kaybolduğuna bakmak gerekir. Örneğin, 25 Metrelik Yol Büyükşehir'e, Prestij Caddesi ise Alanya Belediyesi'ne ait. Koordinatörlerin olduğu dönemde bir uzlaşı komisyonu kurulmasını teklif ettik. Alanya'ya yapılan yatırımlar için parti rozetini çıkartıp hareket edilmesini tavsiye ettik. Alanya'nın Büyükşehir Yasası’na uygun olmadığını defalarca dile getirdik. Daha refüjlerdeki çiçekleri sulamayı bilmiyoruz. Bu durum hizmeti üretememenin ve kontrol edememenin örneğidir. Şehir disiplini Alanya Belediyesi ve Antalya Büyükşehir'in uzlaşamamasından kaynaklı kayboldu. Alanya 15 yıl sonra ilk defa su baskınına uğradı.

‘PORTAKAL BÜFELER DENETLENİYOR MU?’

Örneğin, vatandaş bir ruhsat için üç dört gün uğraşıyor. Büyükşehir, Alanya'da 39 taşınmazını sattı. Bir diğer problem olan ulaşım problemi de master plan ile çözülmeye çalışıldı fakat olmadı. Alanya Belediyesi’nin de hatalarından biri Portakal Büfelerdir. Bu işletmeler olması gerekenden farklı konseptlerle hareket ediyor ve bunu esnaflarımız görüyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Oba’ya yaptığı Hasta Bakım Evi konusunda, kendi arazisi bulunmasına rağmen orayı satarak Alanya Belediyesi’nden bu proje için yer istedi. Eğer böyle bir projeniz varsa satmamanız gerekir. Dolayısıyla Alanya Belediye Meclisi'nde biz bu yerin verilmesi konusunda oy kullandık, çünkü yapılacak hizmet direkt olarak halkımızı bağlıyor.

ALANYA NEDEN MARKA ŞEHİR OLAMIYOR?

Alanya'nın marka şehir olması için çalışması gereken iki merci vardır. Biri Alanya Belediyesi, diğeri de Alanya Ticaret ve Sanayi Odası ve esnaf odalarıdır. Alanya'da herkes yüksek markalı bir işyerine sahip olmak ister. Şehirde bu yapı yok ve mikro yapıdan makro yapıya geçmemiz gerekiyor. Daha önce dile getirdiğimiz gibi Alanya'ya 10 yıllık kalkınma planı gerekli. Sanayi, Toptancı Hali, markalaşmalar bu kalkınma planı kısacası her şeyi kapsıyor. Alanya'nın marka değerini yükseltmek için Turizm Festivali'nin konseptini değiştirmemiz gerekir. Alanya'da da çok güzel yerlerimiz var. Örneğin, Dimçayı daha güzel bir hale gelirse oradaki esnaf da bu durumdan yararlanabilir. Bu düzenleme ile daha çok reklamı yapılmış olacak ve çok sayıda insanı oraya çekecek. Şehirdeki 'selfie point'ler azaldı. Yani belirli yerler dışında fotoğraf göremiyor insan. Bu bahsi geçen durum yine aynı şekilde 10 yıllık kalkınma planı içinde.

ESNAFA ESNEK DAVRANILIYOR MU?

Şehir merkezindeki dükkanlar için oluşturulan 80 cm kuralı kesinlikle yanlış. Bazı bölgelerde vitrin sisteminin uygulanması, devam etmesi gerekiyordu. Bundan dolayı çatılar bozuldu, tabelalar düzensizleşti ve düzensizlik ortaya çıktı. Vitrin sistemi olmadığı için çığırtkanlık daha fazla meydana geliyor. Kentsel dönüşüm değil zihinsel dönüşüm taraftarıyım. Yerel seçimlerle birlikte her gelen adayın bir kent meydanı projesi oluyor. Kent meydanı denilince akla insanların toparlanabileceği, sosyalleşebileceği ve çeşitli aktivitelerde bulunabileceği bir yer olabilme özelliği taşıması gerekli. Özellikle engelsiz olmalı, herkesi kapsamalıdır. Bizim önceki dönemde önerdiğimiz projede belediye binasının yerinde kalması, eklentilerinin yıkılması ve betonun az olması şartıyla bir yer inşa etmek.

‘KENT MEYDANI BETONA TESLİM OLMUŞ’

Şu anki projede beton yapılaşmalar gibi görülüyor. Projeyi gördüğümde tatmin edici olmadığına kanaat getirdim. Özellikle bu konuda koordinasyonun nasıl sağlanacağı şüpheli. Alanya'ya daha çok vizyon proje gerekli. Teleferik projesi ve kent meydanı, bir vizyon projesi değildir. Alanya'ya yapılan yatırımların hepsi yatırımdır ve yapana teşekkür ediyoruz. Fakat yeni yapılan belediye binasının yeri yanlış. Arıtmanın olduğu yere yeni belediye binasını ve Büyükşehir’e bağlı birimlerin toplu olarak inşasını istedik. Fakat Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel Otogar’daki yerin yetersiz olduğunu ve orada Kültür Merkezi projesini hayata geçireceğini söyledi. Tam tersi inşa edilmesi aslında daha yararlı olabilir. Halktan uzak yatırımların Alanya halkına yararı dokunmaz. Örneğin, Dinek'te bulunan Açık Hava Tiyatrosu bomboş, atıl durumda. Alanya’da bazı şeylerin düzelmesi ve başta turizmci ile esnafın kazanması için kentsel dönüşümden önce zihinsel dönüşüm, fikirsel reformlar gereklidir.”

Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2018, 22:02