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CHP'li Karagöz'ün hedefi delegeler

9 Aralık'taki kongre öncesi sahaya inip çalışmalara başlayan CHP'li Karagöz'ün hedefinde delegeler var

CHP'li Karagöz'ün hedefi delegeler

9 Aralık'taki kongre öncesi sahaya inip çalışmalara başlayan CHP'li Karagöz'ün hedefinde delegeler var

15 Ekim 2017 Pazar 22:42
CHP'li Karagöz'ün hedefi delegeler
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Haber: Alper KUTAY

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) İlçe Teşkilatı'nın 9 Aralık'ta yapılacak ilçe kongresi öncesi başkan adaylığını geçen hafta 11 Ekim'de görkemli bir törenle açıklayan CHP Başkan Yardımcısı Avukat Mehmet Can Karagöz, delege ziyaretlerine başladı. Kongrede oy kullanacak delegeleri 9 Aralık'a kadar ziyaret edip seçildiği takdirde hayata geçireceği projeleri ve ekibiyle birlikte partiyi seçimlere nasıl hazırlayacağını anlatacağı öğrenilen Karagöz'ün toplumun farklı kesimleriyle de istişarelerde bulunarak Alanya için neler yapılabileceği noktasında bir rapor hazırlayacağı gelen bilgiler arasında.

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Anahtar Kelimeler:
KaragözDelegeleriCHP
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