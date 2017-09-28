CHP'li Karagöz sert çıktı

Haber: Alper KUTAY

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) İlçe Teşkilatı'nın 9 Aralık'ta yapacağı kongrede başkan adayı olmaya hazırlanan İlçe Sekreteri Avukat Mehmet Can Karagöz, AKP Hükümeti'nin birçok konuda aciz kaldığını savundu. Karagöz, şu açıklamayı yaptı: "Siz, sezon ortasında şirketinizi zarara sokup utanmadan ek bütçe isteyen CEO'yu işin başında tutar mısınız? Bütçe zamanı kesin hesap zamanı değilken, açıklanan gelir vergisi, kurumlar vergisi, motorlu taşıtlar vergisi zamları nedeniyle 'Nerede zarar edip de bizi rezil ettiniz?' diye sormayacak mıyız? Hiç yapamadığınız eğitim politikası ile başarısız dış politikanın maliyetini sormayacak mıyız? Ülkenin tüm gelirinin 500'de birini tek başına Cumhurbaşkanı alıyorken, Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesi kontrolsüz artırılmışken, 'Bizden hâlâ ne istiyorsunuz?' diye sormayacak mıyız? Hiç izlenmeyen ve kendi maliyetini karşılayamayan TRT World gibi kanallara sadece Cumhurbaşkanı'nın İngilizce haberlerini yapsın diye verilen inanılmaz paraların hesabını sormayacak mıyız? Bizden para istiyor, 'zam' diyorsanız önce hesap vereceksiniz."

