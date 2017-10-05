Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 19°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
104548
ALTIN
146.399
DOLAR
3.5716
STERLİN
4.7325
EURO
4.2012
05 Ekim 2017 Perşembe - Günlük Burç Yorumu
5 Ekim Günlük Burç Yorumu
Trafik kazalarını azaltacak buluş
Trafik kazalarını azaltacak buluş
5 Ekim 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
5 Ekim 2017 Alanya -...
banner468

CHP'li Karagöz sahaya iniyor

CHP'nin 9 Aralık'taki ilçe kongresi öncesi ilk başkan adayı olarak Mehmet Can Karagöz sahaya iniyor

CHP'li Karagöz sahaya iniyor

CHP'nin 9 Aralık'taki ilçe kongresi öncesi ilk başkan adayı olarak Mehmet Can Karagöz sahaya iniyor

05 Ekim 2017 Perşembe 00:04
CHP'li Karagöz sahaya iniyor
banner404

Haber: Alper KUTAY

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) İlçe Teşkilatı'nın 9 Aralık'ta yapacağı ilçe kongresi öncesi ilk başkan adayı haftaya sahaya iniyor. Alanya'da CHP denilince akla ilk gelen isimlerden biri olan CHP'nin efsane isimlerinden Avukat Raif Karagöz'ün oğlu, CHP İlçe Sekreteri Avukat Mehmet Can Karagöz, adaylık açıklamasını 11 Ekim Çarşamba günü yapacağını bildirdi. Geçtiğimiz ay dünya evine giren ve balayı sonrası adaylığını açıklayacağını söyleyen Karagöz'ün önce nabız yokladığı, ardından sahaya inme kararı aldığı öğrenildi. Karagöz'ün 11 Ekim Çarşamba günü saat 14.00'deki adaylık açıklamasına Antalya ve Ankara siyasetinden de pek çok ismin katılacağı gelen bilgiler arasında.
 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
CHPMehmet Can KaragözAlanya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alanya AKP'ye direkt atama
Alanya AKP'ye direkt atama
Takavut'tan eleştiri okları
Takavut'tan eleştiri okları
CHP'li Karagöz'den 'faiz' tepkisi
CHP'li Karagöz'den 'faiz' tepkisi

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim