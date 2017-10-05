CHP'li Karagöz sahaya iniyor

Haber: Alper KUTAY
CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) İlçe Teşkilatı'nın 9 Aralık'ta yapacağı ilçe kongresi öncesi ilk başkan adayı haftaya sahaya iniyor. Alanya'da CHP denilince akla ilk gelen isimlerden biri olan CHP'nin efsane isimlerinden Avukat Raif Karagöz'ün oğlu, CHP İlçe Sekreteri Avukat Mehmet Can Karagöz, adaylık açıklamasını 11 Ekim Çarşamba günü yapacağını bildirdi. Geçtiğimiz ay dünya evine giren ve balayı sonrası adaylığını açıklayacağını söyleyen Karagöz'ün önce nabız yokladığı, ardından sahaya inme kararı aldığı öğrenildi. Karagöz'ün 11 Ekim Çarşamba günü saat 14.00'deki adaylık açıklamasına Antalya ve Ankara siyasetinden de pek çok ismin katılacağı gelen bilgiler arasında.
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