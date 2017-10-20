CHP'li Karagoz o logoyu açıkladı

Haber: Alper KUTAY
CUMHURİYET Halk Partisi'nin (CHP) 9 Aralık'ta yapılacak ilçe kongresinde başkan adayı olan Avukat Mehmet Can Karagöz, adaylık sürecinin başlaması ile birlikte hazırlamış olduğu görsellerde kullandığı logonun anlamını açıkladı. Karagöz, "Logomuzun anlamını birçok arkadaşımız sordu, açıkladık. Logo, partimizin iktidar saatini temsil ediyor. Akrep daima 6'yı gösteriyor ve CHP'nin sembolü olan 6 Ok'u temsilen hiçbir zaman da değişmeyecek. Yelkovan seçime kalan zamanı gösteriyor ve en sola baktığı bu dönemde en hareketli ve heyecanlı dönemini yaşıyor. Bize de partimizi 2019'da iktidar yapmak düşüyor. Logoda, söylemde, eylemde tek hedefimiz iktidar" dedi.
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