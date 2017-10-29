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CHP'li Karagöz kongre öncesi mesaj

CHP İlçe Başkan Adayı Avukat Karagöz, iktidarı getirecek jenerasyonun sesini yükselttiklerini söyledi

CHP'li Karagöz kongre öncesi mesaj

CHP İlçe Başkan Adayı Avukat Karagöz, iktidarı getirecek jenerasyonun sesini yükselttiklerini söyledi

29 Ekim 2017 Pazar 21:22
CHP'li Karagöz kongre öncesi mesaj
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Haber: Alper KUTAY

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) İlçe Teşkilatı'nın 9 Aralık'ta yapılacak kongresi öncesi sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan CHP İlçe Başkan Adayı Avukat Mehmet Can Karagöz, "Artık başlıyoruz" mesajı verdi. Karagöz, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Nasıl, memnun muyuz? Dolar ve Euro istediğimiz gibi mi? Eğitim, dış politika tam bomba gibi mi? OHAL'de stresten uzak, huzur içindeyiz değil mi?
İşte bu yüzden Tam Zamanı. Büyük bir ciddiyetle çalışıyoruz. Avrupa'daki köklü Sosyal Demokrat politikaları değerlendiriyoruz. Tutarlı politikamızı eyleme dönüştürüyoruz. İktidarı getirecek jenerasyonun sesini yükseltiyoruz. Hazırız. Artık başlıyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
CHP İlçe Başkan Adayı Avukat KaragözIktidarJenerasyonCumhuriyet Halk PartisiMehmet Can Karagöz
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