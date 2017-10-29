CHP'li Karagöz kongre öncesi mesaj

Haber: Alper KUTAY

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) İlçe Teşkilatı'nın 9 Aralık'ta yapılacak kongresi öncesi sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan CHP İlçe Başkan Adayı Avukat Mehmet Can Karagöz, "Artık başlıyoruz" mesajı verdi. Karagöz, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Nasıl, memnun muyuz? Dolar ve Euro istediğimiz gibi mi? Eğitim, dış politika tam bomba gibi mi? OHAL'de stresten uzak, huzur içindeyiz değil mi?

İşte bu yüzden Tam Zamanı. Büyük bir ciddiyetle çalışıyoruz. Avrupa'daki köklü Sosyal Demokrat politikaları değerlendiriyoruz. Tutarlı politikamızı eyleme dönüştürüyoruz. İktidarı getirecek jenerasyonun sesini yükseltiyoruz. Hazırız. Artık başlıyoruz."