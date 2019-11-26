CHP'li Karagöz: ‘Kimse kalp kırmasın’
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu Üyesi olan Avukat Mehmet Can Karagöz açıklamalarda bulundu
POLİTİKA 26.11.2019, 21:35
CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu Üyesi olan Avukat Mehmet Can Karagöz, “Partimizde delege seçimleri tamamlandı. Bilindiği gibi bu demokratik süreçler oldukça hassastır. Bazı günler iyi sonuçlarla bazen de beklenmedik sonuçlarla karşılaşılabilir, duygular anlık olarak değişir. Kalp kırma ihtimali artabilir. Bu hassasiyeti layıkıyla yerine getiren örgütümüze, seçilen delegelerimize ve sağduyuları, hoşgörüleri ve çalışmaları sonucu neredeyse tüm mahallelerde ilk seçimlerde çoğunluğu sağlayan adaylarımıza teşekkür ederiz. Bu kaynaşma önümüzdeki seçimlerde iktidar yolunu çoktan belirlemiştir. Kongre sürecimiz ve iktidar yürüyüşümüz şimdiden partimize ve ülkemize hayırlı olsun” dedi.
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