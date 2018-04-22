CHP'li Karagöz'den seçim öncesi analiz

Haber: Alper KUTAY

KARAGÖZ, şöyle konuştu: "Birkaç yıl önce, MHP baraj altında kalmak üzereydi. Vatan için birleştirici söylemleri üzerine Cumhuriyet Halk Partisi tabanından ciddi oy alıp barajı 4. parti olarak zar zor aştılar. Sonrasında meclis başkanlığını AKP'ye vermek başta olmak üzere, ittifak yaptıklarına ihanet ettiler. O gün ihanetten rahatsız olan vatanperverler bugün İYİ Parti'yi kurdu. Ve bugün darağacına götürsen partisinden vazgeçmeyecek 15 CHP'li milletvekili, vatan ve milletin geleceği için İyi Parti'ye geçtiler. Sizlere helal olsun! MHP'ye de ihanetlerinden sonra denedikleri yeni ittifaklarında iyi bocalamalar, iyi yok oluşlar diliyorum. Millete karşı durmayı sizler seçtiniz, sizleri artık bizler kurtaramayız."