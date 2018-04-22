Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 15°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
110932
ALTIN
175.230
DOLAR
4.0581
STERLİN
5.7077
EURO
4.9812
Alanya - Antalya Hava Durumu - 22 Nisan 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
WhatsApp'a yerli ve milli rakip "İletee" geliyor
Kanserde erken teşhis için bir adım daha
Kanserde erken teşhis için bir...
Twitter'ın başı yine dertte!
Twitter'ın başı yine dertte!

CHP'li Karagöz'den seçim öncesi analiz

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Alanya'daki genç kuşak isimlerinden Avukat Mehmet Can Karagöz, 24 Haziran'da yapılması kesinleşen erken genel seçimler öncesi bir analiz yaptı

CHP'li Karagöz'den seçim öncesi analiz

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Alanya'daki genç kuşak isimlerinden Avukat Mehmet Can Karagöz, 24 Haziran'da yapılması kesinleşen erken genel seçimler öncesi bir analiz yaptı

22 Nisan 2018 Pazar 23:24
CHP'li Karagöz'den seçim öncesi analiz
banner404

Haber: Alper KUTAY

KARAGÖZ, şöyle konuştu: "Birkaç yıl önce, MHP baraj altında kalmak üzereydi. Vatan için birleştirici söylemleri üzerine Cumhuriyet Halk Partisi tabanından ciddi oy alıp barajı 4. parti olarak zar zor aştılar. Sonrasında meclis başkanlığını AKP'ye vermek başta olmak üzere, ittifak yaptıklarına ihanet ettiler. O gün ihanetten rahatsız olan vatanperverler bugün İYİ Parti'yi kurdu. Ve bugün darağacına götürsen partisinden vazgeçmeyecek 15 CHP'li milletvekili, vatan ve milletin geleceği için İyi Parti'ye geçtiler. Sizlere helal olsun! MHP'ye de ihanetlerinden sonra denedikleri yeni ittifaklarında iyi bocalamalar, iyi yok oluşlar diliyorum. Millete karşı durmayı sizler seçtiniz, sizleri artık bizler kurtaramayız."

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyet Halk PartisiCHPAvukat Mehmet Can Karagöz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CHP-İYİ Parti ittifakı Alanya siyasetine bomba gibi düştü
CHP-İYİ Parti ittifakı Alanya siyasetine bomba gibi düştü
Antalya'nın milletvekili sayısı 16 olacak
Antalya'nın milletvekili sayısı 16 olacak
SON DAKİKA: 15 CHP milletvekili istifa edip İyi Parti'ye geçti
SON DAKİKA: 15 CHP milletvekili istifa edip İyi Parti'ye geçti

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner481

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim