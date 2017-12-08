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CHP'li Karagöz'den kongre öncesi açıklama

Kapanan beldelerin yeniden açılması için mücadele edeceklerini söyleyen Karagöz, "Beldelerde sıkıntılar bitmedi, aksine sorunlar artarak devam ediyor" dedi

CHP'li Karagöz'den kongre öncesi açıklama

Kapanan beldelerin yeniden açılması için mücadele edeceklerini söyleyen Karagöz, "Beldelerde sıkıntılar bitmedi, aksine sorunlar artarak devam ediyor" dedi

08 Aralık 2017 Cuma 22:16
CHP'li Karagöz'den kongre öncesi açıklama
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Haber: Alper KUTAY

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) İlçe Teşkilatı'nın bugün Alanya Kültür Merkezi'nde yapacağı ve 417 delegenin oy kullanacağı kongre öncesi konuşan başkan adayı Avukat Mehmet Can Karagöz, adaylığını açıkladığı günden bu yana çalışmalarına gün gün devam ettiğini söyledi. Karagöz, “Bu sadece kongreye değil, 2019’a yönelik bir çalışma. Gecesiyle gündüzüyle çalıştık. Şu an küçük ayrıntıları hallediyoruz, ama genel anlamda hazırlıklarımızı tamamladık" dedi. “CHP’ye gönül veren tüm vatandaşlarımız heyecan, hareket ve dinamizm istiyor. Onların enerjisi de bize heyecan kattı" diyen Karagöz, “Yeni bir örgütlenme modeliyle geliyoruz. Adı, Örümcek Ağı Örgütlenme modeli. Bu, CHP'yi 2019’da iktidara taşıyacak en önemli etken. Tabii ki bunu ortaya koymak için daha büyük bir çaba harcanması gerekecek" diye konuştu.
'BÜYÜKŞEHİR YASASI ZARAR VERDİ'
Yaptığı ziyaretlerde edindiği izlenimleri de anlatan Karagöz, “Merkez mahallelerin dışında, özellikle beldelerimizde sıkıntı var. Büyükşehir Yasası'ndan sonra kültür ve sanattan uzak kalmak, dertlere çare bulunamaması ve sadece görünür altyapı çalışmalarının yapılması sorunları baş gösterme eğiliminde. Daha önceden beldeler daha iyi, daha kıymetliydi. Beldeler bu işten rahatsız. Bu yasanın yeniden düzenlenmesine ihtiyaç var. Zaten parti programımızda yazıyor, kapanan belediyeler yeniden açılmalı. Ama bu bir eskiye dönmek anlamında değil, ileriye gitmek gerek. Alanya’ya hak ettiği değerin verilmesi lazım. Bu sadece beldelerle ilgili değil. Alanya, mevcut nüfusuyla ve kaynaklarıyla özel bir statüyü hak ediyor. Öncelikli hedefimiz il olmak, ama il olma yolunda da Alanya’da bir an önce gerek kalkınma gerekse turizm bölgesi olarak çeşitli atılımları görmeye ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

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