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CHP'li Karagöz'den kongre açıklaması

Karagöz, “Biz istiyoruz ki kongreden en güçlü şekilde çıkalım. O yüzden ne kadar fazla aday ne kadar fazla düşünce olursa o kadar iyi olur" dedi

CHP'li Karagöz'den kongre açıklaması

Karagöz, “Biz istiyoruz ki kongreden en güçlü şekilde çıkalım. O yüzden ne kadar fazla aday ne kadar fazla düşünce olursa o kadar iyi olur" dedi

25 Ekim 2017 Çarşamba 23:09
CHP'li Karagöz'den kongre açıklaması
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Haber: Alper KUTAY
CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Alanya İlçe Sekreteri ve 9 Aralık'ta yapılacak İlçe Kongresi'nde Başkan Adayı olan Avukat Mehmet Can Karagöz, siyasetin yaşla alakalı olmadığına vurgu yaptı. Karagöz, “Sosyal demokrat anlayışta da olduğu gibi insanları bulunduğu konuma göre ya da fiziksel özelliklerine göre ayrıştırmak çok bize göre bir yaklaşım değil. Nasıl ki kadın erkek eşliğini savunuyorsak, genç yaşlı ayrımında da biz böyle düşünmek zorundayız. Bir kişi gençtir, genç olan tecrübesizdir ya da bir kişi yaşlıdır yaşlı olan tecrübelidir gibi ayrım yapmak bizce doğru değil. Siyaseten yapılması gereken ayrımda bu değil. Siyasette önemli olan heyecan, fedakârlık, bir hedefe yönelme, kesin başarıyı hedefleme ve bununla birlikte bir örgütü nasıl harekete geçirebilmek yükümlülüğü. Yani insanları nasıl arkanızda toplayacaksınız ve o hedefe gidebilecek misiniz. Önemli olan bu ayrım bizim için. Bunu bir geçte başarabilir, daha büyüklerden bir başkası da başarabilir” dedi. İlçe Başkan adaylığı ile ilgili bilgi veren Karagöz, “Biz istiyoruz ki kongreden en güçlü şekilde çıkalım. O yüzden ne kadar fazla aday ne kadar fazla düşünce olursa o kadar iyi olur.  Ama önemli olan parti tabanının bütün isteği o kongreye yansımalı” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
KaragözCHPCumhuriyet Halk PartisiKongreAlanya İlçe Sekreteri
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