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CHP'li Karagöz'den 'faiz' tepkisi

CHP'li Karagöz, "Reklamlarda gördüğünüz üzere, devlet altın tahvili çıkarmaya başladı" dedi

CHP'li Karagöz'den 'faiz' tepkisi

CHP'li Karagöz, "Reklamlarda gördüğünüz üzere, devlet altın tahvili çıkarmaya başladı" dedi

03 Ekim 2017 Salı 22:14
CHP'li Karagöz'den 'faiz' tepkisi
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Haber: Alper KUTAY

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) İlçe Teşkilatı'nın 9 Aralık'ta yapılacak ilçe kongresinde başkan adaylığını açıklamaya hazırlanan İlçe Sekreteri Avukat Mehmet Can Karagöz, "Reklamlarda gördüğünüz üzere, devlet altın tahvili çıkarmaya başladı" dedi. Karagöz, şu açıklamayı yaptı: "Yani, devlet gelir elde etmek için halka başka bir yöntemle daha borçlanmaya başladı. Bu kez, İslami yönden 'faiz' kelimesini kullanmamak için 'altın' ve 'getiri' kelimelerini tercih edip, yandaş medyada sadece bu kelimeleri kullanıyorlar. Artan vergiler ve çıkan yeni tahvillere bakacak olur isek, ekonomimizde apaçık bir sorun olduğu belli. Hükümet, borçlanma yapacağına bir an önce yaptığı harcamalarda kısıntıya gitmelidir."

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Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyet Halk PartisiCHPİlçe Sekreteri Avukat Mehmet
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