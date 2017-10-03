CHP'li Karagöz'den 'faiz' tepkisi

Haber: Alper KUTAY

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) İlçe Teşkilatı'nın 9 Aralık'ta yapılacak ilçe kongresinde başkan adaylığını açıklamaya hazırlanan İlçe Sekreteri Avukat Mehmet Can Karagöz, "Reklamlarda gördüğünüz üzere, devlet altın tahvili çıkarmaya başladı" dedi. Karagöz, şu açıklamayı yaptı: "Yani, devlet gelir elde etmek için halka başka bir yöntemle daha borçlanmaya başladı. Bu kez, İslami yönden 'faiz' kelimesini kullanmamak için 'altın' ve 'getiri' kelimelerini tercih edip, yandaş medyada sadece bu kelimeleri kullanıyorlar. Artan vergiler ve çıkan yeni tahvillere bakacak olur isek, ekonomimizde apaçık bir sorun olduğu belli. Hükümet, borçlanma yapacağına bir an önce yaptığı harcamalarda kısıntıya gitmelidir."