CHP'li Karagöz'den Diyanet'in açıklamasına tepki

Haber: Alper KUTAY

CUMHURİYET Halk Partisi'nin (CHP) Alanya'daki yeni nesil genç siyasetçilerinden olan Avukat Mehmet Can Karagöz, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yılbaşında yaptığı iddia edilen "Kız çocukları 9 yaşında blu çağına erince evlendirilmeleri mümkündür" açıklamasını eleştirdi. Bu açıklamanın son derece talihsiz olduğunu belirten Karagöz, şöyle konuştu: "Son yıllarda özellikle her senenin başında böyle anlamsız konulara ilişkin anlamsız sorular geliyor. Bundan önceki sene de 'Satranç oynamak caiz midir, değil midir?' konusu tartışılarak yeni yıla girildi. Biz çocuklarımıza daha 18 yaşına girmeden ehliyet vermezken, çocuğa alkol ürünlerini almaya dahi yetki vermezken ve 12 yaşından önce asansöre tek başına binmesine dahi izin vermiyorken, 9 yaşında kız çocuğunun evliliğini konuşmanın bizim ne toplumsal ne de bireysel olarak bize hiçbir faydası bulunmamaktadır.

'PEDOFİLİ ÜLKEMİZDE SUÇTUR'

Bu yaklaşımın ne İslami açıdan bir geçerliliği vardır, ne günümüzde bunun bir ifade özgürlüğü olarak tanımlanabilmesi mümkün değildir. Pedofili bir suçtur, suçu veya suçluyu övemezsiniz, yasal olarak suçu veya suçluyu övdüğünüz herhangi bir konu doğrudan doğruya ifade özgürlüğü kapsamından çıkar. Bunu ne ifade özgürlüğü olarak, ne de İslami açıdan bir açıklama olarak değerlendirebiliriz. Burada şunu söylemek lazım. Dikkat edilirse bu açıklamayı yapan kişilerin çoğunun çocuğu yurtdışında, özellikle Amerika'da okuyor. Çocuklarını en iyi şartlarda okutan kişiler, açıklamaya geldikleri zaman 'Türkiye'de çocuklar erken yaşta gelin olabilirler' diye açıklama yapıyorlar. Eğer bu açıklamalarında samimilerse bu uygulamaları önce kendilerinde görmemiz gerekir. Bu da zaten açıklamalardaki absürtlüğü ortaya koymuş oluyor."

