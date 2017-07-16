CHP'li Karagöz'den 15 Temmuz açıklaması

Haber: Alper KUTAY
KARAGÖZ, açıklamasında şunları söyledi: "15 Temmuz günü, ülkenin geleceğine kasteden karanlık bir girişim yaşandı. Elbette, halkımız kazandı. Şartlar ne olursa olsun, iktidar ne kadar vahim hatalar yapmış olursa olsun, söz konusu ulusal tehdit olduğunda, Atatürk ilke ve devrimleri ile ona sahip çıkan halkın azmi darbecilere geçit vermedi. 15 Temmuz, bu ülkenin binlerce yıllık birikimini harmanlayan ve 1923'te vücut bulan kurucu değerlerinin hepimiz için ne kadar önemli olduğunu toplumun her kesimine bir kez daha göstermiş oldu. Bu birlik sonsuza dek sürecek, bu hain girişim ise son kişisine kadar aydınlığa çıkarılacaktır. Bize düşen vatandaşlık görevi cumhuriyet ve demokrasi yolunda adaletle yürümeye devam etmektir."
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