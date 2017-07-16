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CHP'li Karagöz'den 15 Temmuz açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Teşkilatı Başkan Yardımcısı Avukat Mehmet Can Karagöz, Türkiye'nin 15 Temmuz 2016'da yaşanan hain darbe girişimi nedeniyle büyük bir badire atlattığını belirterek, "Ülkemiz direkten döndü" dedi

CHP'li Karagöz'den 15 Temmuz açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Teşkilatı Başkan Yardımcısı Avukat Mehmet Can Karagöz, Türkiye'nin 15 Temmuz 2016'da yaşanan hain darbe girişimi nedeniyle büyük bir badire atlattığını belirterek, "Ülkemiz direkten döndü" dedi

16 Temmuz 2017 Pazar 23:03
CHP'li Karagöz'den 15 Temmuz açıklaması
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Haber: Alper KUTAY

KARAGÖZ, açıklamasında şunları söyledi: "15 Temmuz günü, ülkenin geleceğine kasteden karanlık bir girişim yaşandı. Elbette, halkımız kazandı. Şartlar ne olursa olsun, iktidar ne kadar vahim hatalar yapmış olursa olsun, söz konusu ulusal tehdit olduğunda, Atatürk ilke ve devrimleri ile ona sahip çıkan halkın azmi darbecilere geçit vermedi. 15 Temmuz, bu ülkenin binlerce yıllık birikimini harmanlayan ve 1923'te vücut bulan kurucu değerlerinin hepimiz için ne kadar önemli olduğunu toplumun her kesimine bir kez daha göstermiş oldu. Bu birlik sonsuza dek sürecek, bu hain girişim ise son kişisine kadar aydınlığa çıkarılacaktır. Bize düşen vatandaşlık görevi cumhuriyet ve demokrasi yolunda adaletle yürümeye devam etmektir."

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KaragözTemmuzCHPBaşkan YardımcısıAvukat Mehmet Can KaragözTürkiye
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