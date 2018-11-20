CHP'li Karagöz: ‘Birilerinde saray özentisi mi var?’

Haber: Alper KUTAY

GÖRÜLDÜĞÜ kadarıyla bildiğimiz parkın isminin makyajlanmış hali. Makyaj diyorum, çünkü yıllardır tüm partilere ait belediyeler, memlekete aynı nitelikte birçok park ve yeşil alan kazandırmışlardır. Peki, neden adı millet bahçesi oldu? Benim bir fikrim var. İmparatorluk döneminde, bahçe kavramı saraylara özgüydü. Mesela Topkapı'yı yapar, yanında Gülhane Parkı’nı kullanırdın. Bahçeler sarayların dış ve yeşil alanlarıydı. İşte millet bahçesinin anlamı da budur. ‘Bakın artık bahçeleri saraylar değil sizin için yapıyoruz’ demektir. Bu durumda da Cumhuriyetimizin değerini tam olarak kavrayamadığımızı görmekteyiz. Memleketin her bir değerinin baştan itibaren ve bütünüyle, kayıtsız şartsız halkın olduğunu bir an önce benimsememiz gerekmektedir. Cumhuriyet demek Millet Bahçesi değil de Millet Sarayı demektir.”