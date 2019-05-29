CHP'li Karadağ: 'Alanya'da tek yetkiliyim'

Özel Haber Alper Kutay

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) İlçe Başkanı Coşkun Karadağ, 31 Mart Yerel Seçimleri’nde Antalya Büyükşehir Belediyesi’ni CHP’li Muhittin Böcek’in kazanmasının ardından Alanya Hizmet Birimi’nin nasıl idare edileceğine ilişkin merak edilen soruları yanıtladı. Dim TV Genel Yayın Yönetmeni ve Yeni Alanya Politika Editörü Alper Kutay’a konuşan Karadağ, “Bu konuda söz sahibi olan tek yetkili Muhittin Böcek başkanımızdır. Onun da hafta başında bu konuyla ilgili resmi bir bilgilendirmesi oldu. CHP’li olmayan belediye başkanlarının kazandığı Antalya’nın 19 ilçesinde tek yetkili ilçe başkanları. Manavgat ve Gazipaşa gibi CHP’li belediye başkanlarının seçim kazandığı ilçelerde ise hizmet birimi müdürleri CHP’li belediye başkanlarıyla koordineli şekilde çalışacak. Dolayısıyla Alanya’da şu an tek yetkili ben ve yönetim kurulu üyelerim olacak” dedi.

‘VATANDAŞ VE ESNAF İTİBAR ETMESİN’

Alper Kutay’ın, “Alanya’da bir dönem CHP’de aktif görev üstlenen veya CHP’li olan bazı isimlerin ‘Biz Muhittin Böcek’le görüştük, koordinasyon görevini bize verdi’ şeklinde söylemlerini duyuyoruz. Buna karşı bir önleminiz olacak mı?” sorusuna da yanıt veren Coşkun Karadağ, “Bazı arkadaşlarımız iyi niyetiyle vatandaşın sorunlarını Alanya Hizmet Birimi görevlilerine iletiyor ama resmi bir görevleri yok. Alanya’da Büyükşehir konusunda tek yetkili ilçe başkanıdır. Dolayısıyla yönetim kurulu üyeleridir. Bunun dışında ‘ben sorumluyum’ diyenlere itibar etmemek gerekir” diye konuştu.

‘ESNAFTAN DUYARLILIK BEKLİYORUZ’

Geçiş dönemlerinde bu tür sorunlar olabileceğini ifade eden CHP İlçe Başkanı Coşkun Karadağ, “Bazen Büyükşehir sorumluluk sahasındaki cadde ve bulvarda faaliyet gösteren bazı esnafların ‘Biz CHP’ye oy verdik, istediğimiz gibi davranırız’ dediklerine ve zabıta ile polemiğe girdiklerine tanık oluyoruz, duyuyoruz. CHP’ye oy vermiş olsun ya da olmasın, şehirde disiplini sağlamak adına bizim için her vatandaş, her esnaf eşittir. Kimseyi kayıramayız, kimseye torpil yapamayız. Bu nedenle vatandaşımızdan ve esnafımızdan isteğimiz, yine CHP’yi destekleyin ama bir turizm kenti olan Alanya’da huzuru bozacak davranışlar içine girmeyin” dedi.

'BELEDİYELER HALKINDIR'

Karadağ'ın bu açıklamasını değerlendiren Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Kurucu Genel Başkanı Mehmet Ali Dim "CHP Alanya İlçe Başkanı 'Antalya BŞB adına tek yetkiliyim' diyorsa bu yanlıştır. Belediye halkındır ve kamu kurumudur. Herhangi bir siyasi partiye ait değildir ve olamaz da. Muhittin Böcek başkanın böyle bir görevlendirme yaptığını sanmıyorum. Bir yanlış anlama olmalı" dedi.

