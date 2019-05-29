CHP'li Karadağ'a bir tepki de MHP'den

CHP İlçe Başkanı Karadağ'ın, BŞB Başkanı Böcek'in genelgeyle Alanya'da resmi yetkilendirmeyi yaptığını belirterek "Tek yetkili benim" demesine tepkiler sürüyor

CHP'li Karadağ'a bir tepki de MHP'den
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Ceren ŞAHİN

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) İlçe Başkanı Coşkun Karadağ, 31 Mart Yerel Seçimleri’nde Antalya Büyükşehir Belediyesi’ni kazanan CHP’li Muhittin Böcek’in, Alanya’da bulunan hizmet birimlerinin nasıl idare edileceğine ilişkin merak edilen soruları yanıtlamıştı. Dim TV (dimtv.tv) Genel Yayın Yönetmeni ve Yeni Alanya Politika Editörü Alper Kutay’a konuşan Karadağ, Alanya’da yetkinin yalnızca kendisinde olduğunu ifade etmişti. 
‘BELEDİYELER HALKINDIR’
Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Kurucu Genel Başkanı, Dim Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, duayen gazeteci Mehmet Ali Dim, Karadağ tarafından yapılan açıklamaya işaret ederek “Belediyeler halkındır” ifadelerini kullanarak eleştiride bulunmuştu. Dim sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu açıklamada “CHP Alanya ilçe başkanı, ‘Antalya BŞB adına tek yetkiliyim’ diyorsa bu yanlıştır. Belediye halkındır ve kamu kurumudur. Herhangi bir siyasi partiye ait değildir ve olamaz da. Muhittin Böcek başkanın böyle bir görevlendirme yaptığını sanmıyorum. Bir yanlış anlama olmalı” dedi. 
‘TALİHSİZ BİR AÇIKLAMA’
Dim’in açıklamasına MHP cephesinden tam destek geldi. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, konuya ilişkin Yeni Alanya’ya yapmış olduğu değerlendirmede “Mehmet Ali Bey'e bizler de katılıyoruz. Belediyeler, kamuya hizmet etmekle görevli kamu kuruluşlarıdır. Belediye başkanları seçim süreçlerinde siyasi rozetlerini takarlar. Fakat sonrasında rozetlerini çıkararak herkesi kucaklarlar. Hizmet etmekle yükümlü oldukları şehre ve halka en iyi hizmeti sunabilmek adına çalışmalarını gerçekleştirirler. Herkese hizmet götürmekle mükellef olan, böylesine önemli bir görevi ifa eden belediyelerin siyasallaştırılmasına karşıyız. Zaten Milliyetçi Hareket Partisi’nin üretken belediyecilik anlayışının gereği de bütün vatandaşlara eşit ve adil hizmet götürmektir. Dolayısıyla talihsiz bir açıklama olduğunu düşünüyorum. Vatandaşların oyuyla, sandıktan çıkan belediye başkanlarının kendi hür iradeleriyle sorumluluk alanlarında görev yapmaları gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2019, 23:40
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